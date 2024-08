Joaquín Díaz Mena reafirma su compromiso de trabajar cerca de la gente para un Yucatán más justo.

El gobernador electo de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, visitó a la familia Hoil Ávila en la comunidad de Xul, Oxkutzcab, donde al celebrar su cumpleaños, también aprovechó para conocer de viva voz las preocupaciones de la gente al seno de esta familia. La señora Rusia Ávila y su esposo, Jorge Hoil, expresaron su agradecimiento por la visita y por el gesto del gobernador electo de acompañarlos ese día tan especial.

Díaz Mena platicó con la señora Rusia María, quien recordó que, en aquella visita a la que el gobernador electo llegó de madrugada a causa de un retraso en la agenda, los habitantes de Xul “estaban contentos, querían recibirlo, los niños, los jóvenes, por eso ninguno tuvo duda de que no viniera”.

Durante la convivencia, el gobernador electo reafirmó su compromiso de trabajar de manera cercana al pueblo y aseguró que continuará visitando los hogares de las familias yucatecas para convivir y escuchar de primera mano sus necesidades. “Mi gobierno estará siempre cerca de la gente, porque solo así podemos construir un Yucatán más justo y con oportunidades para todos”.

La familia Hoil Ávila aprovechó la oportunidad para hablar sobre los beneficios que han recibido gracias a los programas sociales implementados en los últimos años. En especial, destacaron, el impacto positivo de las Becas Benito Juárez, que han permitido que sus hijos puedan seguir estudiando. También solicitaron al gobernador electo que continúe defendiendo estos programas que son esenciales para mejorar la calidad de vida de las familias.

Respecto a la actividad económica del lugar, la señora Rusia María señaló que la mayoría de las mujeres “costuran hilo contado, y como no hay mucho trabajo, no hay dinero suficiente, pues a veces cuando te compras algo para costurar, pues no te deja mucho porque están caros los materiales”.

Por su parte, don Jorge explicó que la población es pequeña, alrededor de mil 300 habitantes, y que los hombres se dedican al campo, “ahorita estamos sembrando maíz”, expuso, y a pregunta de Díaz Mena, respondió que sí cuenta con la ayuda de Bienestar y que también recibió fertilizante.

Finalmente, Díaz Mena enfatizó que va a mantener y fortalecer los programas sociales que han demostrado ser eficaces en la lucha contra la pobreza.

"Estos programas han sido clave para reducir la desigualdad en Yucatán, y seguiremos trabajando para asegurar que todas las familias tengan acceso a las oportunidades que merecen; como gobierno del estado también nos vamos a sumar a este apoyo federal para impulsar las actividades del campo, para dar insumos a las mujeres que trabajan el hilo contado”, dijo.

