Julio Menchaca firma Acuerdo Nacional IMSS-Bienestar.

El mandatario de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, signó el Acuerdo Nacional IMSS-Bienestar con el objetivo de garantizar el acceso y la cobertura universal de salud sin discriminación; esto, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y 22 gobernadoras y gobernadores del país.

Desde la conferencia matutina, el gobernador de Hidalgo destacó este acto de voluntad política que marca un parteaguas a nivel internacional, al acercar servicios integrales de salud a todos los sectores de la sociedad, sobre todo de aquellos grupos históricamente marginados, a lo largo de todo el territorio nacional.

te puede interesar Paul Stanley estaría por convertirse en padre por primera vez; esto sabemos

“Las y los gobernadores que han aceptado adherirse con la federación para que no falten medicamentos, ni médicos, ni especialistas, para que no sólo se tenga el derecho al llamado cuadro básico, sino a todas las medicinas y que no se cobre por la atención médica; se garantiza una atención médica y de calidad para las y los mexicanos”, mencionó Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, Menchaca Salazar aseveró que Hidalgo se ha visto ampliamente beneficiado por los distintos programas promovidos por el Gobierno de México, ampliando las oportunidades de la población en la entidad y disminuyendo las brechas de desigualdad.

“Esta firma es trascendente para las y los hidalguenses, pues es la incorporación formal del estado de Hidalgo al IMSS Bienestar, lo que significa hacer posible un derecho constitucional al tener médicos y medicinas para todas y todos”, resaltó el gobernador.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, explicó que con este convenio se consolidará el sistema de atención médica de manera universal, única y gratuita en los 23 estados, que al día de hoy, se han sumado a esta estrategia promovida con la intención de garantizar el derecho a la salud de millones de mexicanas y mexicanos que no cuentan con seguridad social.

“A partir de la transferencia de 707 hospitales y de 13 mil 966 centros de salud a nivel nacional, nos convertiremos en la red de hospitales públicos más grande del planeta, en donde habremos de invertir más de 18 mil 900 millones de pesos para la conservación, equipamiento, y basificación del personal que laboran en estos nosocomios”, declaró Robledo.

JVR