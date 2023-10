Paul Stanley estaría por convertirse en padre por primera vez; esto sabemos

Paul Stanley, conocido conductor de "Hoy", "Miembros al aire" y exhabitante de La Casa de los Famosos, estaría a punto de convertir en padre por primera vez junto a su novia Joely Bernat, con quien lleva seis años de relación.

Así lo reveló Michelle Rubalcava, periodista de espectáculos quien recientemente abandonó el programa "Venga la alegría". Paul Stanley y Joely Bernta actualmente viven juntos y, de acuerdo con el comunicador, estarían en las primeras semanas de embarazo.

Fue a través de su canal de Youtube que el conocido periodista dio a conocer la noticia, en donde detalló que a pesar de que nadie le ha querido confirmar la noticia él ya se enteró: "He estado preguntando a gente allegada y nadie me lo ha confirmado. Me dicen: 'No sé, no sé', pero yo ya me enteré que está embarazada Joely Bernat, que Paul está feliz, muy contento, y que llevan alrededor de 3 y 4 semanas, lo que a mí me dijeron”, dijo el comunicador.

Asimismo, el comunicador dijo que sería en el programa "Hoy" en donde se haría el anuncio de la noticia: "Ya les quemé la exclusiva al programa 'Hoy', porque seguramente ahí iban a dar la exclusiva. Pero bueno, de esto yo me enteré el viernes en la noche, de una muy buena fuente", agregó Rubalcava.

"Todo lo mejor del mundo, que seguramente don Paco Stanley va bendecir este pequeñito que es su nieto y muchas felicidades para la mamá de Paul, para los padres de Joely", dijo el comunicador de espectáculos.

Sergio Mayer asegura que lo vetaron de 'Hoy' por Paul Stanley

Sergio Mayer fue como invitado al programa "Miembros al Aire" en donde aseguró que Paul Stanley no lo quería tener cerca y que es por ello que está vetado de "Hoy", emisión en la que también trabaja el heredero de Paco Stanley.

Durante la emisión, José Eduardo Derbez preguntó a Mayer si por Stanley no había querido ir al programa, a lo que el exgaribaldi dijo. "Yo me enteré que Paul dijo que si yo venía él no venía", sentenció Mayer ante la incredulidad de todos los de la mesa.

"Y me estoy dando cuenta que sí", agregó Mayer, a lo que Derbez dijo. "¿Y en el programa 'Hoy' también hizo lo mismo?", situación que el exintegrante del Team Infierno confirmó: "Me vetaron de 'Hoy'", aseguró Mayer.

"Yo venía a pedirle sus recetas porque es lo único que sabe hacer el cabr***, cocinar y hacerla de ped***", agregó Mayer, ante la incomodidad de los panelistas.

DGC