Lucía Meza: Yo no me voy a dejar intimidar

La candidata de oposición a la gubernatura del estado de Morelos, Lucía Meza Guzmán, afirmó que no se dejará intimidar por el comisionado Estatal de Seguridad, José Ortiz Guarneros, por lo que lo denunció por presuntos delitos electorales y peculado.

El pasado lunes, la aspirante acudió a la Fiscalía General de Morelos para denunciar supuestas prácticas de intimidación, acoso y mal uso de los recursos públicos del gobierno local, en específico del funcionario morelense, quien le exige un pago de 10 millones de pesos por “daño moral”.

“Estoy muy firme y no me voy a dejar intimidar, no me van a silenciar. El señor Guarneros me demanda, quiere que yo le pague 10 millones de pesos, porque él dice que alude un daño moral, porque yo hablo de la seguridad, de lo mal que estamos con su estrategia”, dijo la candidata en entrevista con La Razón.

Meza Guzmán recordó que el comisionado encabezó el 9 de abril una conferencia de carácter personal y para la cual presuntamente usó recursos públicos. Comentó que incluso la invitación a los medios de información se hizo con el logotipo y emblemas de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

En la conferencia, el funcionario morelense informó sobre la denuncia en contra de la candidata de la coalición PRI, PAN, PRD y RSP por presunto daño moral y pidió a la senadora con licencia a presentar pruebas de los supuestos vínculos que tiene con la delincuencia organizada o de lo contrario atenerse a las consecuencias.

Al ser cuestionada sobre si la denuncia que interpuso Ortiz Guarneros en su contra afectaría su campaña, consideró que sí y calificó la medida como una intimidación en medio del proceso electoral.

En Morelos estamos en una elección de Estado donde están utilizando todas las instituciones para una persecución política. Les decimos claro: no nos vamos a dejar intimidar, no nos van a silenciar

Lucía Meza

Candidata a gobernadora de Morelos

“Lo que quieren es intimidarnos, lo que quieren decir es: ‘pues ahí te va la policía (...) bájale tres rayitas porque yo tengo el uso de la fuerza’.

“Como tienen el uso de la fuerza, las instituciones y demás, pues lo que quieren es eso, como saben que van perdiendo”, acusó.

La legisladora con licencia reiteró su señalamiento de que en la entidad hay una elección de Estado y la administración que dejó Cuauhtémoc Blanco Bravo, para buscar una diputación federal por Morena, lleva a cabo una campaña contra la oposición.

“Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones que en Morelos estamos en una elección de Estado donde están utilizando todas las instituciones para una persecución política y pues eso no se vale, nosotros les decimos claro: no nos vamos a dejar intimidar, no nos van a silenciar.

“Nosotros vamos a seguir denunciando todas las omisiones por parte de la Comisión Estatal”, comentó Meza Guzmán.

La candidata mencionó que, en lugar de demandarla, el comisionado debería preocuparse por darle seguridad a los morelenses, pues en la entidad se registran más de cinco mil 500 asesinatos, más de 150 feminicidios y un alza en el cobro de piso.

El pasado 6 de marzo este diario informó que la desaparición de personas en la entidad se disparó 82.6 por ciento al pasar de 52 a 95 casos, entre 2020 y 2023, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Según los datos de las autoridades, en promedio, en los 65 días que habían trasncurrido hasta ese informe, desaparecieron tres personas cada dos días.

El pasado 12 de enero esta rotativa también detalló que Morelos cerró 2023 con un incremento de 23.3 en la incidencia de delito de homicidio doloso, pues los casos pasaron de 985 de enero a noviembre del 2022 a mil 215 en el mismo periodo del 2023.

Meza Guzmán enfatizó que la entidad está lista para el cambio. Dijo tener esperanza en que la Fiscalía local actúe en consecuencia a lo ocurrido, ya que presentaron evidencias de lo sucedido.

“Que también la Fiscalía, pues se pongan las pilas, que investigue estos desvíos de recursos públicos por parte de la CES”, señaló.

Respecto a si el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana se pronunció al respecto, la candidata dijo que no y lo deberían llevar a cabo.

“Son delitos electorales, porque están interfiriendo en la elección, o sea, se configura el desvío de recursos.

“Las instituciones encargadas de la procuración de justicia tendrán que tomar sus medidas y tendrán que investigarlo que es lo que nosotros pedimos”, mencionó.