Realizan primer debate en Guanajuato sin la candidata de Morena

Se llevó a cabo el primer debate entre las candidatas que buscan la gubernatura de Guanajuato, con la ausencia de la candidata, la coalición, Morena, PT y Partido Verde, Alma Alcaraz.

En el debate, las candidatas Libia Denisse García Muñoz Ledo, de la coalición PRI, PAN y PRD y Yulma Rocha Aguilar, de Movimiento Ciudadano, presentaron sus propuestas referentes a la falta de agua, desarrollo económico y social y seguridad.

Al presentarse, Rocha Aguilar dijo representar “el verdadero cambio”, asimismo hizo mención de que son unas elecciones históricas, ya que por primera vez Guanajuato tendrá una mujer como gobernadora.

“Seguir por el mismo camino no es opción, ahora la candidata de Morena, que por cierto no vino y no dio la cara rehuyendo al debate, representa el peligro de que llegue algo peor, más pobreza, más inseguridad, falta de diálogo y revanchismo a diferencia de estos dos proyectos. Yo represento el verdadero cambio, modernidad, experiencia, fuerza para tomar decisiones propias de la mano de la ciudadanía enfocada en las soluciones y no en las disputas políticas”, dijo la aspirante.

Mientras que García Muñoz Ledo dijo que ella representa “un nuevo comienzo para Guanajuato”, dijo ser una mujer de convicciones firmes, refirió que fue gracias a la lucha de mujeres que las antecedieron, es que ahora su estado será gobernado por una.

“Creo en la honestidad, creo en escuchar más que hablar, en proponer y en resolver los retos, las mentiras, las descalificaciones y los señalamientos sin propuesta no están a la altura de alguien que quiera gobernar este estado, tú vas a ver, ya estás viendo aquí, quién te ofrece lo que mereces yo voy por un nuevo comienzo para Guanajuato”, señaló la panista.

Ambas candidatas propusieron poner especial atención en materia de seguridad.

La candidata de Movimiento Ciudadano propuso una nueva policía estatal. Busca que los cuerpos de seguridad sean de proximidad y de investigación, todo ello basado en una política de prevención.

Asimismo, propuso una coordinación con los gobiernos municipales y dotar a las corporaciones con equipamiento, homologación de salarios, prestaciones y seguros de vida dignos.

“Quiero decirles que yo personalmente me voy a poner al frente de la estrategia de seguridad y yo no le voy a echar la culpa a otro nivel de gobierno. Voy a trabajar en coordinación sin tintes partidistas”, expuso Rocha Aguilar.

Por su parte, la candidata del PRI, PAN y PRD propuso un programa estatal de prevención de la violencia y la delincuencia, así como un modelo de inteligencia operacional y una estrategia metropolitana de seguridad pública.

también habló la creación de un escuadrón antiextorsión y la policía estatal femenil. Además, un grupo especial de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Expuso que la secretaría de seguridad pública tendrá facultades de investigación y se priorizará la presencia de policías en las calles.

“Seré una gobernadora que lo de todo por recuperar la paz en Guanajuato y no con ocurrencias porque hay que tomar decisiones responsables de cara a las y los ciudadanos”, expuso García Muñoz Ledo.

En las preguntas dicotómicas, la panitas dijo que no le dará algún cargo al actual fiscal del estado, mientras que la del partido naranja dijo que le parece correcto no haber pedido licencia a la diputación local.

