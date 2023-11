Magistrade Ociel Baena: ¿Qué significa ser una persona no binaria y cuáles eran sus pronombres?

El pasado 13 de noviembre de 2023, la muerte de Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrade en Aguacalientes, junto a su pareja causó indignación. Era una persona que se dedicaba a defender los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Ociel Baena en un hito histórico para la judicatura fue la primera persona en nombrarse no binaria con su cargo como magistrade , rompió con las barreras de un ámbito que se había caracterizado por la tradición y formalidad. Con esto, le magistrade fomentó el respeto a la diversidad de género .

¿Cuáles eran los pronombres de le magistrade Ociel Baena?

Ociel Baena, quien se definía como una persona no binaria, destacó la importancia de usar pronombres inclusivos, así como el respeto a la diversidad de género en cualquier ámbito. Su pronombre con el que se enunciaba es elle.

Tras compartir la forma en la que prefería que se le nombrará, en una entrevista, realizada en el programa La VerDrag, del Canal Once, Baena mencionó la violencia que recibió: "Cada vez ha ido aumentando más el discurso de odio hacia mi persona, lo he visto en redes sociales, pero lo que más me lamenta son las amenazas de muerte que he estado recibiendo últimamente . (...) Del discurso verbal sigue la agresión física, y termina con asesinatos".

Le magistrade promovió una iniciativa, con la cual buscó que en la credencial del elector, del Instituto Nacional Electoral ( INE), hubiera un apartado para las personas no binarias.

Elle incentivó el lenguaje que no excluye, que de acuerdo con la activista y periodista Laurel Miranda "es una herramienta que permite respetar los derechos humanos de las personas que forman parte de la diversidad no solo sexogenérica, Es imprescindible su enseñanza y aprendizaje".

¿Qué es una persona no binaria?

Ociel Baena fue le primere magistrade de América Latina. Foto: Especial/ @ocielbaena

Antes de abundar en qué es ser una persona no binaria, cabe destacar que hay diferencias entre la identidad de género y la orientación sexual, esta última se refiere a las personas que nos gustan.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las personas binarias son quienes no se identifican con ser hombre y mujer, es decir, rompen con lo estipulado socialmente.

En ese sentido, el Gobierno de México, por medio de la Copred, señala que una persona binaria es alguien "cuya identidad de género no encaja con la estructura tradicional de dos categorías (...) Algunas otras personas no binarias no se identifican con ningún género en particular, en ocasiones disienten con la idea de “género” y cuestionan el biologicismo y el sistema binario".

¿Quién era Ociel Baena, magistrade de Aguacalientes?

Jesús Ociel Baena Saucedo, que fue primere magistrade de América Latina, en octubre de 2022 rindió protesta en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes.

En un cargo de autoridad fue la primera persona en asumirse como no binaerie, entre algunos cargo que ocupó fue el de secretarie general de vocal secratarie en la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guanajuato, se desempeñó como docente en la Universidad Cuauhtémoc y la Universidad Autónoma de Aguascalientes de 2015 a 2017.

