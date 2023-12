'Malditos perros, ni tiempo les dieron de correr', recrimina familiar de presunto criminal muerto en balacera de Texcaltitlán

En redes sociales se ha filtrado una respuesta, de un supuesto familiar de uno de los sicarios de la Familia Michoacana que este viernes fueron abatidos por pobladores en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México.

En la red social Facebook, la supuesta hermana de uno de los criminales muertos escribió: “Malditos perros, pagarán por lo que acaban de hacer a mi hermano, son unos montoneros; ni tiempo les dieron de correr”.

Mensaje atribuido a supuesto familiar de uno de los abatidos en Texcaltitlán Imagen: Captura de pantalla / Redes sociales

La supuesta hermana de Cristóbal Nicolás, advirtió que 'la pagarán', en un mensaje enviado a los pobladores que ayer tomaron las armas para evitar ser extorsionados por este grupo criminal.

Sin embargo, por la misma vía, su esposo, Marco Antonio Espinoza dijo que no tienen “nada que ver” con la gente que ayer trató de extorsionar a los pobladores, pues son gente honrada.

“Para comentarles que no tenemos nada que ver con esa gente, nosotros somos gente tranquila; honradamente yo me dedico a vender línea blanca por Facebook. Mucha gente me conoce y me han comprado aparatos; yo junto a mi esposa somos gente tranquila, somos como cualquier persona honrada, no robamos. Yo como padre trato de sacar a mis hijos con mis esfuerzos”, explicó.

Además, dijo que están hartos de toda la gente, ya que a ellos también los han extorsionado, pero aclaró que él (su cuñado) tuvo sus culpas y por eso, “hizo lo que hizo”.

“Espero me comprendan en verdad; aquí dejo evidencia de que yo solo trabajo junto a mi esposa de qué somos gente que va al día”, dijo.

Texcaltitlán Imagen: Captura de pantalla / Redes sociales

A pesar de las declaraciones, los usuarios de redes sociales aseguraron que los tienen identificados, sobre todo a la esposa, quien dicen, “anda por Toluca” en una motoneta.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

Leo