Manuel Scott Sánchez, nuevo candidato a la gubernatura de Sonora por MC

La Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano (MC), nombró a Manuel Scott Sánchez como su nuevo candidato a la gubernatura de Sonora, luego de que Ricardo Bours declinara a favor de Ernesto Gándara del PRI, PAN y PRD.

El secretario general del partido, Jorge Álvarez Máynez presentó al candidato y aseguró que está con las causas del partido. “Ha entendido la política sonorense y ha conformado un equipo de trabajo bueno, ya que es el futuro de la política".

Aquí el llamado de @AlvarezMaynez a @r_rbc a dejar la candidatura a Gobernador para dar paso a @ManuelScott07, nuevo candidato a Gobernador de @MovCiudadanoMX pic.twitter.com/3K6WhiEu0B — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) May 18, 2021

Por su parte, Carlos León, dirigente estatal de MC en Sonora detalló: “Es un día que potencializa la tercera vía política para Sonora, un día exitoso, aunque pensaran lo contrario. A pesar de las presiones, acuerdos carroñeros nos presionan que no vayamos con el PRI en alianza, pero estamos aquí. No está un candidato que lo habíamos invitado, pero estamos nosotros y es la oportunidad de dejar claro que somos un movimiento de verdad, pues el país no puede seguir en el mismo rumbo”, dijo.

Este lunes el empresario Ricardo Bours declinó su aspiración al Gobierno de la entidad a favor del abanderado de la alianza “Va por Sonora”, Ernesto Gándara que conforman los partidos PRI, PAN y PRD, debido a la situación que atraviesa el estado, por ello, Bours aseguró que, al adherirse con el candidato de la coalición, Sonora recuperará la seguridad y prosperidad.

Ante el hecho la Dirigencia de MC adelantó que el partido seguirá en la contienda, además de aclarar que no se sumará a ningún partido o candidato de otra fuerza política, pues ni con Morena o PRI, PAN y PRD ya que el compromiso es con los electores.