Migrantes en Chiapas se cortan los brazos para exigir visas humanitarias

Un grupo de migrantes de Nicaragua se cortó la piel durante la tarde de este jueves, frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, Chiapas, como una forma de hacer presión para que les brinden visas humanitarias y lograr salir del estado.

En imágenes que Pueblo sin Fronteras envío a La Razón, se puede ver a un migrante amarrado a una estructura metálica con los brazos sangrando.

Estamos frente a Migración y sólo queremos que nos atiendan, ya que tenemos días sin comer, aguantando el sol, aguantando hambre y no se compadecen de los seres humanos. Quieren que esperemos hasta junio, sabiendo que no tenemos un hogar donde dormir; entonces hemos tomado la decisión de que nos vean morir aquí junto a ellos, porque no se compadecen, tienen un corazón demasiado duro