'Ministeriales se robaron la elección para Adrián de la Garza y lo vamos a demostrar': Mariana Rodríguez

Mariana Rodríguez Cantú, aspirante de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey en la pasada elección, anunció que presentará un juicio de inconformidad ante el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León por inconsistencias en el proceso de los comicios del 2 de junio.

Bajo el eslogan "Es por Monterrey", la abanderada naranja denunció en conferencia de prensa la intervención de agentes ministeriales que amenazaron, acosaron, arrestaron, privaron de la libertad e intimidaron a los ciudadanos regios para no permitirles ejercer su derecho al voto de manera libre.

Mariana Rodríguez enumeró 23 irregularidades cometidas presuntamente por elementos de la Fiscalía del Estado, a través de sus efectivos que ‘operan’ como brazo armado de Adrián de la Garza, representante de la coalición PRI-PAN-PRD.

Mariana Rodríguez Foto: Especial

"No puedo quedarme callada porque el daño no fue hacia Mariana Rodríguez, sino a miles de ciudadanas y ciudadanos y es mi deber dar la cara por aquellos a quienes les quitaron su derecho a votar. Es mi deber alzar la voz por quienes fueron violentados durante este proceso", denunció la emecista.

Rodríguez Cantú calificó a de la Garza como delincuente electoral por las fechorías cometidas durante el proceso en el municipio de Monterrey.

"Quiero que con esta lucha quede un precedente para que nunca más el PRI vuelva a robarse una elección, que nunca más la Fiscalía intimide a los ciudadanos en lugar de protegerlos y hacerlos sentir seguros. Sabemos que la Fiscalía tendría que estar al servicio de los neoleoneses, pero el 2 de junio quedó claro que no es así", reprobó Mariana.

Por eso ayer presentamos una demanda… que contienen las pruebas de cómo los ministeriales por órdenes del delincuente electoral Adrián de la Garza se robaron la elección y también presentamos pruebas de que la Fiscalía se ha vuelto el brazo armado del PRI Mariana Rodríguez

Durante su mensaje ante medios de comunicación, la abanderada naranja exhortó a los ciudadanos que se hayan sentido intimidados en su derecho a ejercer el voto, envíen las pruebas a sus redes sociales y no dejar que el PRIAN se ‘salga con la suya’.

Mariana Rodríguez Foto: Especial

"Quiero invitar a todos aquellos que fueron intimidados, a quienes golpearon o sacaron de la fila o que no le permitieron votar, a que me manden un mensaje y me cuenten lo que vivieron y nos envíen pruebas para que las autoridades correspondientes puedan ver lo que Monterrey tuvo que vivir el día de las elecciones y que todas las personas que fueron violentadas se sumen a esta lucha”, enfatizó.

"No permitamos que el PRI y el delincuente electoral Adrián de la Garza se robe en una elección por tercera vez", concluyó Rodríguez Cantú.

Adelantó que una vez que los abogados de MC lo autoricen, presentará las pruebas de cada una de las irregularidades cometidas por Adrián y sus colaboradores ministeriales.