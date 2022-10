Moderniza Ricardo Gallardo a San Luis Potosí con nuevo puente Atirantado en Cactus

El proceso de modernización y transformación de San Luis Potosí que arrancó con el Gobierno del cambio se fortalece, luego de que este jueves, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, inició la construcción del Puente Superior Vehicular Atirantado sobre carretera a Rioverde, avenida Cactus a Ignacio Zaragoza en Soledad de Graciano Sánchez, con una inversión cercana a los 390 millones de pesos, que beneficiará a 250 mil usuarios y que fortalecerá la movilidad de la zona.

Ante cientos de vecinos y colonos, el Jefe del Ejecutivo Estatal, anunció que para Soledad el cambio será verdadero, tras años de permanecer en el olvido gracias a la omisión de administraciones estatales anteriores. Por ello, anunció que se aumentará de 700 a mil millones de pesos el presupuesto para consolidar diversos proyectos de infraestructura que encaminen a este municipio a la modernidad. El Gobernador potosino llamó a las y los soledenses a ponerse de acuerdo para que este tramo deje de conocerse como carretera a Rioverde y se convierta en un bulevar con un nuevo nombre.

“Eso es lo que queremos, que sus casas sean las que suban de precio y no las de los demás, este puente es reflejo del nuevo Gobierno, de dar modernidad donde no lo había, capacidad de gestión donde no la había, pero sobre todo ganas de trabajar y de cambiar a San Luis Potosí, habíamos hecho un compromiso de darle a Soledad 300 a 800 millones en este año, pero hoy vengo a cambiar ese compromiso y subirlo a mil millones porque ustedes lo necesitan”, expresó el Mandatario Estatal.

El señor Mariano Torres, vecino de Hacienda los Morales, agradeció al Gobernador Ricardo Gallardo, por el enorme apoyo a la zona oriente, que por años necesitaba de la intervención. “Esta obra era muy necesaria debido a que la zona oriente ha crecido bastante en los últimos años, no solo las obras sino también los beneficios sociales que usted ha prometido, los está cumpliendo a cabalidad y eso habla muy bien de un Gobernador que se compromete con los ciudadanos y que cumple, con esto, nos va a dar una gran vialidad para salir de aquí a nuestros trabajos”, manifestó.

El proyecto es un concepto moderno que se desarrollará en un tramo de 1.3 kilómetros, contemplando ambos sentidos con accesos a rampas de puente y tres carriles en puente y dos en laterales; con el proceso constructivo se contemplan intervenciones en sistema hidráulico-sanitario, terracerías, estructuras, pavimentos, alumbrado público, señalamientos, trabajos generales y semaforización.

