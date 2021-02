Mónica Rangel es la candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí

Mónica Rangel, exsecretaria de Salud en San Luis Potosí, es la candidata de Morena a la gubernatura de esa entidad.

Así lo anunció el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien recordó que en el proceso de encuesta participaron 21 mujeres, de las cuales, Mónica Rangel fue el mejor perfil.

“Estamos seguros de que la experiencia de más de 25 años de la doctora Mónica Rangel en el servicio público, vinculada siempre a la salud, tendrá un gran potencial para encabezar al movimiento que nos lleve al triunfo y que nos lleve a que la cuarta transformación también esté presente en San Luis Potosí.

"Confiamos en que asumirá plenamente el compromiso de apegarse a los principios de no mentir, no robar, no traicionar e impulsar la transformación de nuestro país”, declaró el dirigente.

La candidata recordó que, como funcionaria de salud en la entidad, ha caminado con las y los potosinos más de 25 años.

“He estado desde el altiplano hasta la huasteca, he recorrido todos los municipios del estado, he escuchado a la gente, he sentido sus carencias y también hemos realizado muchas actividades para trabajar junto con ellos, conozco sus preocupaciones, sus necesidades, y tengan la certeza de que en este proceso vamos a seguir acompañando a la gente”, puntualizó.

Agregó que por años su prioridad ha sido trabajar la salud de los potosinos, pero ahora, trabajará para instaurar no solo un buen sistema de salud en la entidad, sino un ambiente de seguridad y crecimiento.

“Soy una mujer de resultados, no les voy a fallar, aspiro a transformar a nuestro estado de la mano de la gente, no hay otra forma”, concluyó.