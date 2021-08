Morena responsabiliza a MC de cualquier agresión contra Sansores

Tras el recuento de votos en Campeche que ratificó el triunfo de Layda Sansores, el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, responsabilizó a Movimiento Ciudadano y a su candidato por la gubernatura de la entidad, Eliseo Fernández, de cualquier agresión contra la morenista.

En Morena somos un movimiento pacífico, no permitiremos amenazas o intimidaciones por parte de otros actores políticos, es una declaración muy grave que no puede quedarse sin consecuencias señaló Delgado Carrillo, tras acusar que el emecista ha amenazado a Sansores

Y es que Elíseo Fernández dijo a un medio de comunicación que “si desataban al jaguar lo cazaría… si nos buscan nos van a encontrar y me conocen… hasta ahorita, lo he evitado, yo he evitado salir a cazar ese jaguar, porque mi equipo está ávido de salirlo a cazar”.

Al respecto, Delgado Carrillo señaló que será responsabilidad de la dirigencia de MC cualquier acto violento que se llegue a cometer en contra de algún integrante de Morena en esta entidad.

“Hacemos responsable de cualquier situación de violencia a la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano y a Clemente Castañeda, quien ha defendido y apoyado a este candidato notablemente violento hacia nuestra candidata y nuestro movimiento”, enfatizó.

Finalmente, el líder morenista hizo un llamado a la no violencia y aseguró que después del recuento de votos en Campeche, Morena triunfó de nuevo de manera pacífica, legal y democrática.

