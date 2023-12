Conforme va avanzando el programa "Mujeres con Bienestar", las dudas se van volviendo más, aunque la Secretaría del Bienestar del Estado de México ha estado aclarándolas de manera puntual, para que se reduzcan y así las beneficiarias de la entidad que fueron de las 400 mil elegidas para comenzar con este programa social, puedan disfrutar del apoyo económico de 2 mil 500 pesos mensuales.

La última duda en cuanto a Mujeres con Bienestar, radica en por qué es que la tarjeta con la que cobran este monto, puede quedar bloqueada por el cajero automático al momento de querer retirar ese dinero. ¿Te pasó? Checa lo que tienes que hacer.

Mujeres con Bienestar: ¿Por qué se bloquea la tarjeta al querer sacar dinero del cajero?

A partir del 21 de diciembre, las mujeres mexiquenses que quedaron registradas en Mujeres con Bienestar, comenzaron a recibir su apoyo económico de 2 mil 500 pesos, el cual pueden retirar en cualquier cajero automático, tomando en cuenta las comisiones que cobran por la disposición de efectivo.

Varias de ellas comentaron que la tarjeta había sido bloqueada al intentar retirar del banco este primer depósito. En este sentido, la Secretaría del Bienestar del Estado de México, informó que para evitar que la tarjeta sea bloqueada o retenida por el cajero automático, lo mejor es usarla por primera vez en un Banco del Bienestar.

Mujeres con Bienestar. Especial

El motivo por el que la tarjeta de Mujeres con Bienestar se bloquea, es porque no ha sido previamente activada con los pasos que se indicaron para llevar a cabo este procedimiento. En caso de que se llegue a bloquear la tarjeta, el beneficio no se pierde, sin embargo, no se ha referido qué es lo que se tiene que hacer en caso de bloqueo, para que puedas de alguna manera reponer tu plástico.

La recomendación es clara: para disponer de este primer pago, es mejor acudir a una sucursal del Banco del Bienestar.

