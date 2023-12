Mujeres con Bienestar: ¿De qué va el seguro de vida que dan en Edomex?

Bien lo indicó el gobierno del Estado de México cuando dio a conocer que "Mujeres con Bienestar" sería no sólo un apoyo económico para las habitantes mexiquenses, sino también se buscaba que fuera un apoyo integral para las beneficiarias.

Además de ofrecer asesoría legal, ambiental, psicológica, apoyo en bienestar animal, desarrollo e impulso para emprender, este programa social también incluye un seguro de vida para aquellas mujeres que fueron seleccionadas para recibir este apoyo económico de 2 mil 500 pesos bimestrales, el cual tiene cobertura para la titular y su familia.

¿De qué va el seguro de vida incluido en Mujeres con Bienestar?

Este seguro de vida incluido en el programa social "Mujeres con Bienestar", es emitido por una aseguradora autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el cual abarca no sólo a la titular sino también a su cónyuge, concubino e hijos.

La suma establecida es de 35 mil pesos para las titulares que tienen entre 18 y 64 años; 35 mil pesos para cónyuges o concubinos con edades de entre 18 y 80 años, y 15 mil pesos para hijos entre 2 y 25 años, siempre y cuando sean solteros y dependientes económicamente.

No hay tampoco periodos de espera, lo que permite que la cobertura esté activa desde el momento de su adhesión. Cubre fallecimientos por cualquier causa, salvo en el caso de que la beneficiaria se quite la vida durante el primer año de vigencia. En este periodo no se efectuará el pago de indemnización.

Mujeres con Bienestar. Especial

¿En dónde depositarían ese seguro de vida?

Se depositaría en la tarjeta de "Mujeres con Bienestar", a excepción del fallecimiento de la beneficiaria. Ahí es necesario el dictamen de procedencia correspondiente en un plazo máximo de 10 días hábiles para la entrega del monto asegurado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.