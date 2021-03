Niño baña a perritos para ahorrar y pagar sus estudios de veterinario en Nuevo León

Un niño de 7 años emprendió su propio negocio en Apodaca, Nuevo León, para poder ahorrar y pagar sus estudios de veterinario.

A través de redes sociales, la madre del menor compartió que su hijo está muy motivado y emocionado, por lo que la familia decidió apoyarlo.

“Amigos, mi hijo me pidió que pusiera su negocio en Facebook, está empezando su negocio de bañar perritos. ¡Obvio, como toda una familia emprendedora, no le quitaremos la intención, agregándole que está muy emocionado y motivado, ya que este pasado domingo empezó y le fue muy bien! Le estamos inculcando el ahorrar y me parece muy bien que lo haga para su profesión (como él dice) #DoctorVeterinario”., señaló la orgullosa madre.

te puede interesar "Pepito tiene una muñeca", un libro que aboga por la libertad de los juegos infantiles

El menor promociona sus servicios de baño para perritos con un letrero hecho por él mismo. Los precios comienzan en 60 pesos y pueden llegar a costar 100 pesos.

De acuerdo con el pequeño emprendedor, la mascota tendrá un baño adecuado con shampoo y jabón antipulgas, además de perfume.

“Se bañan con cariño”, se indica en el tierno letrero.

“Se bañan con cariño”, se indica en el tierno letrero. Foto: Especial.

Este pequeño ya tiene una cuenta de Facebook para impulsar su negocio. La página se llama "Bien bañado “WOW”, donde se puede ver la dedicación de este noble trabajo.

El negocio ha llegado a países como Chile, por lo que la madre agradeció el apoyo que le brindan a su hijo en su emprendimiento.