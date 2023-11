Magistrade Ociel Baena, su padre rechaza versión oficial sobre la muerte: 'Que este suceso no quede estancado'

Después de que el fiscal General de Justicia de Aguascalientes, Jesús Figueroa, declarara que el asesinato de Ociel Baena pudo haber sido causado tras una pelea con su pareja sentimental, Dorian Nieves Herrera, quien lo habría asesinado con una navaja de rasurar y posteriormente se suicidó, el padre de le magistrade rechazó la versión.

“Es una falta de respeto a la inteligencia no sólo de nosotros sino yo creo que a todas las personas que se consideran con un poquito de intelecto. No es cierto lo que ellos están manejando y sería una vergüenza dejar a esa justicia que emita un juicio que no es correcto”, dijo el padre de Baena durante el velorio del magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes.

En este sentido, pidió a los asistentes no permitir que el caso de le funcionarie se cierre; recordó la lucha de le magistrade en favor de las personas no binarias y deseó que los logros de su hijo no sean infructuosos.

Les pido por favor que no dejen que este suceso se quede estancado... ojalá un día mi hijo en donde esté vea que los resultados de su lucha no fueron en vano Padre de Ociel Baena

Cynthia Baena, hermana de le magistrade, aseguró que las acusaciones contra Dorian Herrera, quien fuera pareja de su hermane, son falsas, rechazando así la versión de la Fiscalía estatal.

Reprochó que ningún representante de la institución se haya acercado a la familia para informarles sobre los avances en la indagatoria.

“No hemos hablado con nadie, con nadie hemos tenido acercamiento ni respuesta. No nos han avisado nada. Son mentiras, ellos eran unas personas muy tranquilas, muy pacíficas, se querían mucho, en ellos no existía la maldad. Es falso todo eso”, platicó a medios.

Cómo murió le magistrade Ociel Baena

Este martes, Jesús Figueroa, fiscal de Aguascalientes informó que producto de las investigaciones por la muerte Baena, se localizaron 20 heridas de arma blanca realizadas con una navaja de rasurar; una de ellas en el cuello, la más mortal que le quitó la vida.

Declaró que la muerte pudo haber sido causada tras una pelea con su pareja sentimental, Dorian Nieves Herrera, quien supuestamente lo privó de la vida con una navaja de rasurar y posteriormente se suicidó.

"Para nuestra perspectiva es que comienza una discusión entre ellos en una recámara de la planta alta de la finca, ya que encontramos una mancha hemática considerable en la cama, en uno de los costados encontramos prendas y un edredón, y al costado manchas tipo goteo. Una vez que se analizó la necropsia encontramos 20 heridas, de ellas 19 son por navaja de rasurar; pues fueron encontradas dos (navajas) en la parte baja del domicilio. Además, encontramos huellas de pisado en las manchas”, explicó.

Investigan muerte de Ociel Baena



El fiscal señaló que las cámaras de seguridad muestran que solo entraron las dos personas, sin alguien más que fuera implicado.

“Pensamos que empieza una discusión estando en la cama... vemos que hay una herida mortal en el cuello y es lo que provoca la muerte”, dijo.

Agregó que detectaron heridas en los dedos de la mano de Dorian Nieves, producto de la manipulación de la navaja. Además, se detecta que el agresor sube y baja de la habitación superior para buscar la navaja, ya que hay pisadas posteriores a la primera agresión, mismas que se ven por la sangre en el piso.

Dorian Nieves se suicidó

Una vez muerto el magistrade, Dorian Nieves sube para quitarse la vida, tras una herida mortal.

“El agresor asciende a la parte alta de la recámara, pensamos que subió por otra navaja y se provoca una herida en la parte frontal de su cuello; ambos cuerpos quedan a centímetros”, dijo.

Finalmente, mencionó que se están realizando los análisis para saber si estaban con algún tipo de bebidas alcohólicas.

