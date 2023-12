¿Qué pasa con los hologramas en Edomex y qué hacer si no encuentras para verificar tu carro?

Las y los conductores del Estado de México han compartido su preocupación por no poder verificar sus carros, ya que no encuentran hologramas 0.

Los propietarios de coches que tengan terminación de placas 9, 0 y engomado azul, solo tienen hasta el 31 de diciembre para para hacer la verificación vehicular.

Por medio de redes sociales, los automovilistas han reportado que distintos verificentros no cuentan con hologramas 0, la usuaria de X @PamDonaji indicó "en muchos verificentros no hay holograma 0, por favor eso deben de checarlo e informar a donde dirigirse, yo me moví a un municipio lejos al mío, pero hay mucha desinformación", mientras que José Eduardo cuestionó "¿en dónde hay hologramas 0 y 00 ya visite vereficentros de Naucalpan, Atizapán y dicen que están agostados y he leído de personas que se van a otros municipios y se forman y ya no les toca. Autoridades del Edomex respondan", "buenos días, comento que los verificentros en EDOMEX particularmente en Naucalpan desde la semana pasada no tienen engomados cero. ¿Dónde podré encontrarlo? Aún no termina el periodo".

¿Qué hacer si no encuentro holograma 0 en el Edomex?

En caso de acudir a un verificentro y no encuentres holograma 0 y 00, te puedes comunicar al Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM), cuyo número es 800 696 96 96, aquí te asesorarán sobre los sitios en los que si hay.

Cabe destacar que hasta el momento, las autoridades mexiquenses no se han pronunciado al respecto sobre la falta de hologramas, el Control de la Contaminación Atmosférica del Edomex ha brindado información sobre dónde si hay.

¿De cuánto es la multa por no verificar en el Edomex?

Las autoridades indican que la multa por verificación extemporánea en Edomex es de 2 mil 75 pesos. Ante la falta de hologramas 0 y 00 (doble cero), no han dado a conocer si habrá alguna prorroga.

Verificentros en el Edomex donde sí hay hologramas 0 y 00. Foto: Especial

