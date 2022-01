En 6 estados que volvieron a aulas, contagios de maestros

En medio de la cuarta ola de contagios por Covid-19 y la llegada de la variante Ómicron, en siete de los 17 estados que retomaron las clases presenciales ya se registraron los primeros contagios entre el personal educativo.

Fue en Campeche, Durango, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Tabasco y Veracruz donde se confirmaron los casos y, en algunos, se han tomado medidas para romper la cadena de transmisión.

Este lunes, la Secretaría de Educación de Tabasco dio marcha atrás con las clases presenciales, ante el repunte de contagios en la población, entre la que, desde luego, se encuentran los docentes.

Tal es el caso de José Antonio Martínez Gutiérrez, profesor de una primaria del municipio de Huimanguillo, quien presentó síntomas desde el jueves de la semana pasada, por lo que decidió interrumpir sus labores en el aula y acudió a realizarse una prueba, de la que, hasta este miércoles, no ha obtenido el resultado, debido a la saturación a la que se enfrenta el sistema de salud.

“A la fecha no me han dado el resultado y me dijeron que será dentro de tres a siete días hábiles, entonces opté por aislarme, porque no tengo la certeza. Quise buscar una prueba rápida, pero no encontré y no puedo exponerme a estar fuera de casa, mejor me quedé dentro”, relató a La Razón.

Otro de los estados en los que también se suspendieron las clases presenciales recientemente, fue Durango, donde el titular de Educación, Rubén Calderón Luján, detalló que durante la primera semana de clases se registraron 507 docentes contagiados y 502 sospechosos.

Mientras que en Campeche, el secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del estado, Víctor Madrid Pech aseguró que varios docentes ya eran parte de la cuarta ola de contagios, sin precisar la cantidad de la que tienen registro.

En tanto que en Guerrero, el delegado de la Secretaría de Educación estatal en la zona norte, Salomón Beltrán Barrera, confirmó recientemente que tres escuelas habían retomado las clases virtuales luego de que los docentes dieron positivo a Covid-19.

La Federación de Escuelas Particulares del Estado de Morelos dio a conocer que uno de sus planteles tomó medidas extraordinarias tras detectar casos positivos entre sus docentes.

En la misma entidad, la vocería de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no precisó la cifra, pero confirmó la existencia de docentes contagiados.

Contrario a Tabasco y Durango, el gobierno de Nuevo León decidió retomar, este lunes, las clases presenciales voluntarias, a través de un modelo híbrido.

Recientemente, las secciones 21 y 50 del SNTE, correspondientes a esta entidad, indicaron que ya registraban al menos mil 800 casos entre la comunidad educativa.

Mientras que en Veracruz, medios locales reportaron contagios dentro de una primaria en donde, tras dar aviso a los padres de familia, se aplicó el protocolo de limpieza y se les dio la opción de retomar las clases virtuales.

La secretaria general de la Sección 29, María Elena Alcudia Gil, comentó a este medio que no es posible saber dónde y cuántos profesores han resultado contagiados, derivado del nivel al que se elevaron los casos, por lo que muchos de estos no están respaldados por los servicios de salud oficiales.

“En su gran mayoría están acudiendo a clínicas o servicios médicos particulares, dado que existe falta de insumos para poder atender la necesidad de tener un diagnóstico… Pero están teniendo toda la protección tanto sindical como de la propia autoridad educativa”, declaró.

Uno de los últimos estados en extender el regreso a las clases presenciales fue Baja California, donde la gobernadora Marina del Pilar Ávila dio a conocer que el retorno a las aulas se aplazará por dos semanas más.

El dato: El gobernador Enrique Alfaro solicitó al Gobierno federal el 8 de enero que el personal educativo, y quienes hayan recibido la vacuna CanSino, reciban una segunda dosis.

Inicia vacunación para maestros en 4 entidades

El secretario de Gobernación anunció el arranque de vacunación de refuerzo para el personal educativo en Puebla, Chiapas, Sonora y la Ciudad de México, al tiempo de señalar que México cuenta con un Plan Nacional de Vacunación “debidamente diseñado y estructurado”.

En conferencia de prensa, señaló que en la actualidad ya son poco más de 80 millones de mexicanos los que cuentan con un esquema completo de vacunación, por lo que ahora se prevé continuar con el refuerzo para cubrir al sector.

“Hoy con excepción de Baja California y Colima que ya se había dado hace unos días, pues inició prácticamente en todo el país la aplicación de refuerzo para el personal educativo del sector público y del sector privado”, resaltó.

El encargado de la política interior del país expuso que el refuerzo también se mantiene en la población de mayores de 60 años, “y debe de iniciar seguramente el lunes la aplicación de la de la vacuna de refuerzo a todos aquellos adultos mayores de 40 años”, comentó.

En los próximos días a nivel nacional se buscará la aplicación de la vacuna Moderna a dos millones 686 mil 320 maestros.

Van más de 4 mil niños contagiados este año

La Ciudad de México inició el año con más de cuatro mil nuevos contagios de Covid-19 en menores de edad, de acuerdo con el reporte que presenta el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y la Secretaría de Gobernación (Segob).

En los primeros nueve días de este 2022, se infectaron cuatro mil 20 menores de entre cero y 17 años de edad, lo que significa un aumento del 4.6 por ciento respecto al 31 de diciembre del año pasado, cuando en la capital se registraron 86 mil 759 contagios de menores contabilizados desde el inicio de la pandemia.

El grupo de edad con el mayor porcentaje en el incremento de contagios en este periodo fue el de los menores de entre seis y 11 años —a quienes aún no se les aplica ninguna dosis contra el SARS-CoV-2—, que pasaron de un acumulado de 24 mil 265 contagios el 31 de diciembre a 25 mil 543 el pasado 9 de enero; es decir en menos de 10 días, hubo mil 278 nuevos casos.

Gráfico

El grupo de edad de cero a cinco años presentó un aumento del 4.5 por ciento en los contagios, pues pasó de 10 mil 891 casos antes de finalizar el 2021 a 11 mil 382 para este 9 de enero; mientras que el grupo de 12 a 17 años, en el que ya hay menores vacunados, los contagios aumentaron en 4.3 por ciento, al pasar de un acumulado de 51 mil 603 contagios a 53 mil 854.

El conteo de contagios por Covid en menores de edad se realiza desde el 12 de abril del 2020, cuando se registraron los primeros contagios en este grupo de edad y se concentran los datos de reportes de laboratorio, los confirmados por asociación clínica y por Comité de Dictaminación, de acuerdo con el propio reporte.

Para Selene, una ciudadana habitante de la alcaldía Coyoacán, el contagio de su pequeña de siete años es una “muestra” de que el Covid-19 “ya le puede ocurrir a cualquier persona y a cualquier edad”, por lo que advirtió que los padres de familia no se pueden confiar al llevar a sus hijos a escuelas, parques o sitios públicos.

“Me consta que este virus le puede dar a cualquier persona, ellos no están exentos, y está tremendo porque luego uno no sabe qué tienen o piensa que tienen otra cosa”, comentó, al explicar que su hija de siete años comenzó con mucha fiebre, por lo que creyó que tal vez habría sido una infección estomacal, hasta que “después empezó el escurrimiento nasal y como carraspera, ya que me comuniqué con mi doctor y me dijo que seguramente era Covid, nos espantamos”.

Armando, otro capitalino que tiene tres hijos —dos de ellos que tuvieron Covid a mediados del año pasado—, explicó que con la nueva ola de contagios teme por sus hijos al llevarlos a clases presenciales, pues “aunque nosotros ya estamos vacunados, ellos pueden enfermar o ser el foco que nos traiga la enfermedad a la casa, estando con sus compañeritos”.

“Ya nos pasó una vez, mi hijo el mayor tenía y contagió al más chico, ahora que esta ola viene con más fuerza, el miedo es más porque ellos no están vacunados”.

México rompe récord de casos... otra vez

Cuando el país reportó un aumento de 31 por ciento en contagios de Covid-19 en las últimas 24 horas, estableciendo un nuevo récord de 44 mil casos, la base de datos Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID) y las secretarías de Salud estatales confirmaron que, hasta ayer, la variante Ómicron ya se encuentra presente en 27 estados del país, con mil 100 contagios.

De acuerdo con la última actualización de GISAID, la Ciudad de México ya cuenta con 483 casos; Sinaloa, 113; Estado de México, 81; Yucatán 63; Jalisco, 43; Quintana Roo, 41; Baja California, 32; Tabasco, 31; Chihuahua y Guerrero, 16; Oaxaca, 12; Chiapas, Puebla y Sonora, nueve cada uno; Durango, Tamaulipas y Tlaxcala, ocho; Veracruz, cinco, y Aguascalientes, Hidalgo y San Luis Potosí, uno.

De esta lista, las autoridades de Hidalgo, Jalisco y San Luis Potosí han reportado más casos de los que se registran en la plataforma de monitoreo mundial.

En el caso de Hidalgo, la Secretaría de Salud del estado confirmó 42 casos; mientras que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio a conocer 66 casos, y en San Luis Potosí, se han detectado dos casos.

Hasta este 12 de enero, las autoridades locales en Nuevo León han confirmado 36 portadores de Ómicron; en Coahuila, tres; en Colima y Guanajuato, dos; y en Baja California Sur y Nayarit, uno.

Gráfico

Para este lunes, la cifra total fue de 808 casos en 26 estados, lo que indica que los mil 100 casos contabilizados hasta ayer, en 27 entidades, representan un incremento del 36.1 por ciento en dos días.

Por lo tanto, los únicos estados que hasta hoy no tienen registros de esta variante son Campeche, Michoacán, Morelos, Querétaro y Zacatecas.

Por otra parte, en las últimas 24 horas se registró un incremento de 31 por ciento en los contagios de Covid-19, al pasar de 33 mil 626 el martes, a 44 mil 187 ayer, cifra que se coloca como la más alta de toda la pandemia, con lo que, hasta el 12 de enero, nuestro país ha acumulado un total de cuatro millones 214 mil 253 casos.

En el Informe Técnico Diario, la Secretaría de Salud (Ssa) notificó, además, 190 defunciones en el último día, para un total de 300 mil 764 fallecimientos desde el inicio de la pandemia, así como 610 mil 519 casos sospechosos.

En cuanto a los casos activos, éstos se incrementaron 20 por ciento respecto al día anterior, al pasar de 184 mil 660 el martes a 222 mil 221 ayer.

Respecto a la situación hospitalaria, la dependencia destacó que tanto la ocupación de camas generales como las de ventilador mecánico aumentaron un punto porcentual en el último día, al pasar de 23 a 24 por ciento en la primera, y de 14 a 15 por ciento la segunda.

Acerca de la Estrategia Nacional de Vacunación, Ssa informó que este martes se aplicaron 440 mil 149 dosis, con lo que hasta la fecha se han inoculado a 82 millones 548 mil 376 personas contra el Covid, de las cuales, 91 por ciento (74.5 millones) ya cuentan con esquema completo y nueve por ciento (ocho millones), sólo han recibido una dosis.

La campaña de vacunación sigue activa, ya que actualmente se inocula a adultos rezagados, menores de 15 a 17 años, menores con comorbilidades, y se aplican dosis de refuerzo a adultos mayores de 60 años, personal de salud y docentes.

OPS pide no considerar una simple gripa a variante

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que, de acuerdo con las cifras presentadas por la Secretaría de Salud (Ssa), la cuarta ola de contagios de Covid-19 en México debido a la variante Ómicron será más intensa que la tercera por la variante Delta.

“Se prevé una cuarta ola superior a la tercera y comparativamente a la misma época en 2021 se observan muchos más casos”, dijo Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para Covid-19 de la OPS.

Agregó que las últimas semanas se ha observado una curva de crecimiento exponencial de casos: “no se trata de ver a Ómicron como una simple gripa, pues si bien indica que no genera una enfermedad más grave o más letal, hay que considerar a todas las personas que aún no están vacunadas en la región, así como las que padecen alguna comorbilidad. En ellas, Ómicron puede llegar a ser grave o muy grave”.

Por su parte, Carissa Etienne, directora de la OPS, dijo que el Covid se aceleró rápidamente durante la temporada navideña, alcanzando niveles de transmisión nunca antes vistos.

“Si se compara con el año pasado, en la primera semana de 2021, las Américas registraron 2.4 millones de casos notificados, mientras que en 2022, para las mismas fechas, hubo seis millones, lo que representa un aumento del 250 por ciento”, señaló.

También pidió mantener la calma ante el miedo que se ha generado por pacientes que han sido detectados con una coinfección de las variantes Delta y Ómicron.

“Aunque puede haber casos de coinfección de las dos variantes, en este momento no podemos hablar de recombinación. No se ha demostrado que este fenómeno haya ocurrido y se está investigando si los reportes que han circulado recientemente se deben a una contaminación de laboratorio u otro tipo de artefacto”, aseveró.

Con información de Angélica Guerrero, Frida Sánchez, Yulia Bonilla y Yazmín Veloz