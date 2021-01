No permitiré que el crimen organizado se meta en las elecciones: Miguel Barbosa

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, adelantó este viernes que no permitirán que ningún grupo del crimen organizado “se meta” en las elecciones de junio próximo ni presione a partidos políticos, pues se va a actuar a la brevedad.

En conferencia destacó que se tienen detectados en el estado a todos los grupos delictivos que operan, así como a sus principales líderes.

“No vamos a permitir que desde el crimen organizado se presione al partido y cualquier acto lo vamos a denunciar. En el 2018 se vincularon por muchos lados y en muchas partes del estado, hoy tenemos identificados a los grupos delictivos en los estados y a sus líderes”, aseguró.

Además, dijo, que si cualquier candidato se involucra con bandas delictivos y pelea por algún cargo de elección popular, se va a denunciar, pues no permitirá ningún acuerdo con el crimen organizado.

“Si vemos a algún candidato que esté ligado a ellos, lo vamos a denunciar, pues si veo un acuerdo con la delincuencia no se va a permitir”, precisó.

En torno al tema de salud, la Secretaría de Salud informó que hasta el momento se han aplicado 21 mil 445 vacunas de los laboratorios Pfizer al personal médico de la primera y segunda línea de batalla, sin embargo, se tiene registro de 120 personas con reacciones leves a las dosis.

En el tema educativo, dijo que hay mucha desatención en el tema de educación virtual, ya que los alumnos no se conectan a las clases, no ponen atención y no cumplen con las tareas, por ello, la vacunación al magisterio es clave para comenzar el proceso de regreso a las escuelas.

fgr