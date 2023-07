Profesores jubilados bloquean totalmente la Autopista del Sol

Profesores jubilados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizan un bloqueo total en la Autopista del Sol, en el punto conocido como el Parador del Marqués en Chilpancingo para demandar pagos atrasados.

El bloqueo provoca una larga fila de vehículos en ambos sentidos de la autopista, donde los profesores intentaron marchar hacia el Palacio de Gobierno, sin embargo, fueron detenidos en su avance por policías antimotines.

Pese a la movilización policiaca, la circulación vehicular en la Autopista del Sol sigue interrumpida, además, los manifestantes advirtieron que de optar por el uso de la fuerza y no resolver sus demandas, solo agravará el problema.

¿Qué exigen los profesores jubilados?



De acuerdo con el Sur de Acapulco, los profesores de la Sección 14 exigen el pago de bonos, pago de adeudos al Plan de Previsión Social (PPS). su recuperación y fortalecimiento, el pago de 2 por ciento del SAR y remanentes.

También solicitan el pago inmediato del ahorro solidario del régimen de jubilación, así como el pago inmediato a aseguradoras y la construcción del hospital de especialidades ISSSTE en Chilpancingo.

Gobierno de Guerrero no cederá 'ante chantajes'

Debido a que el grupo de profesores amagó con instalar un plantón a las afueras del Palacio de Gobierno de Guerrero, el gobierno estatal determinó suspender las actividades del recinto, hasta que existen las condiciones para reactivarlas, esto con el objetivo de que no haya trabajadores retenidos.

En un comunicado, el Gobierno de Guerrero informó que aunque ya se atiende las peticiones de los manifestantes, éste no cederá ante los chantajes de algunos miembros de la SNTE, ya que no pueden cumplir con la demanda de bonos, pues estos no están contemplados dentro del presupuesto para este año.

"El Gobierno del Estado de Guerrero, no puede comprometer recursos que no fueron aprobados en el gasto del presupuesto para el ejercicio fiscal que corresponda, tampoco realizar gasto alguno sin que exista partida especifica en el presupuesto autorizado o determinado por ley posterior", señaló.

Bajo ese argumento, las autoridades del estado advirtieron que "su petición no puede ser atendida de manera favorable, ya que esto implicaría una violación a la normativa federal en la materia, y el requerimiento por parte de la Auditoria Superior de la Federación de reintegrar los recursos que hayan sido aplicados de manera irregular".

Se acabaron los chantajes magisteriales en Guerrero



