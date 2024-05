Programa contra el cáncer de mama regresa esperanza a Nadiezdha en NL

El miedo e incertidumbre que experimentó Nadiezdha Compeán Arcibar al confirmar que tenía cáncer de mama, se convirtió en una gran esperanza, gracias al Programa de Cobertura Universal contra el Cáncer del Gobierno del Estado de Nuevo León.

A sus 35 años, Nadiezdha había escuchado sobre el cáncer de mama, que era una enfermedad que aquejaba principalmente a las mujeres mayores de 40 años o de edad avanzada. Ella nunca imaginó que a su corta edad podría ser diagnosticada con cáncer etapa 2.

Cuando escuchó la noticia, el mundo se le vino encima, principalmente porque no tenía cómo cubrir el costoso tratamiento, siendo abogada de profesión y trabajando por cuenta propia. Segundo, por sus dos pequeñas hijas: de tres y siete años de edad.

Al detectar una bolita en el seno, ella acudió a solicitar atención médica particular; tras varios estudios, los médicos determinaron que era cáncer y le dieron un costo preliminar de lo que sería su tratamiento. Sin embargo, para iniciar el mismo requería de estudios complementarios.

La joven madre se encuentra agradecida por el apoyo. Foto: Especial

Fue en la misma institución donde la atendieron, donde la canalizaron a la Secretaría de Salud para ver si era candidata a ingresar al Programa de Cobertura Universal contra el Cáncer.

Tras confirmar que no contaba con seguridad social, Nadiezdha fue ingresada al programa e inició su tratamiento en la Unidad Médica Especializada de Detección y Diagnóstico del Cáncer en la Mujer (UNEME DEDICAM).

“Yo tengo ya dos años, empecé en 2022, en mayo, al hacerme autoexploración palpe una bolita, fui a consultar y realmente ahí me mandaron a hacer una mamografía que, junto con un ultrasonido, diagnosticó que sí era maligno. Me hicieron una biopsia, ahí es que me dieron un presupuesto de lo que costaba el tratamiento, estaba pendiente saber qué tipo de cáncer era.

La joven madre se encuentra agradecida por el apoyo. Foto: Especial

“Y cuando me dijeron que era GER 2 positivo, pues prácticamente el presupuesto era demasiado elevado que ni con mis bienes iba a poder pagarlo, ahí me canalizaron a Secretaría de Salud en el Universitario y me mandaron aquí a la UNEME”, relató.

Ella es una de las más de mil personas que han ingresado a este programa, lanzado por la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León en marzo del 2022 y que incluye estudios de detección, medicamentos, quimioterapias, radioterapias, cirugías e implantes para quienes así lo necesiten.

“Aquí vine con los estudios previos que yo tenía y ellos complementaron con un TAC que me mandaron hacer y después, efectivamente, me dijeron que sí era cáncer de mama en etapa dos y que necesitaba seis quimioterapias, además de una inyección intramuscular cada 21 días, de inmunoterapia, y me dijeron que posterior a eso iba a ser candidata a una cirugía conservadora de mama”, detalló.

La joven madre se encuentra agradecida por el apoyo. Foto: Especial

En dos años Nadiezdha recibió su tratamiento sin ningún costo y actualmente se encuentra en revisión. Ella está muy contenta porque al principio sus revisiones eran cada cuatro meses y los médicos le acaban de informar que sus revisiones ya serán cada seis meses.

“Al principio era temor, era expectativa, era angustia por no saber qué iba a pasar. La verdad que estoy bien agradecida con este programa, con la UNEME, porque realmente tuve la oportunidad de llevar mi tratamiento sin apuro económico, bien puntual, siempre se me otorgaron todas mis quimioterapias, todo mi tratamiento.

“Y pude llevar sólo el lado emocional de la enfermedad, pues conllevaba cambios en mi aspecto físico, pérdida de cabello, entonces, el hecho que este programa me otorgara cubrir todo mi tratamiento, me permitió atender mi salud mental durante el tratamiento y también es un tratamiento en conjunto que no sólo se basó en los medicamentos que yo necesitaba, sino también hubo atención psicológica y nutricional para poder ir avanzando”, refirió.

Para quienes deseen acceder al programa pueden solicitar información en la página www.nl.gob.mx/cobertura-universal o pueden llamar al teléfono 81 1354 1003 y 05.