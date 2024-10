Prohíben bodas otaku en León tras unión viral con temática de Los Caballeros del Zodiaco | VIDEO

Aunque el término Otaku es de origen Japonés, en la actualidad ha tomado gran relevancia en el territorio mexicano. Cabe resaltar, que esta palabra define a personas que centran su interés en el manga y anime, e inclusive en los videojuegos. Asimismo, las personas que son parte de esta cultura japonesa, tienden a vestirse acorde a sus personajes favoritos.

Los Otakus también se caracterizan por ser fanáticos de la cultura japonesa, y por hacer de un hobby, un estilo de vida. Sin embargo, parece ser que no a todas las personas les agrada la idea de que otros siempre se vistan como sus personajes favoritos de anime y manga. Un claro ejemplo de ello, es la acción de la Iglesia de León que prohíbe las bodas Otaku.

¿Por qué se prohíben las bodas otaku en León?

A través de un comunicado firmado por el arzobispo, Jaime Calderón, se informó que la Arquidiócesis de León prohibió las bodas Otaku en las iglesias. Esta acción se tomó, después de que el 5 de octubre en el Templo Expiatorio de León se llevara a cabo una boda, en la cual los invitados y novios asistieron disfrazados de personajes de anime.

Los asistentes de una boda también asistieron vestidos con sus personajes favoritos. Foto: Captura de pantalla de redes sociales

Los novios y los asistentes de la boda se vistieron con la temática de Los Caballeros del Zodiaco. Dicho acontecimiento, se viralizó en redes sociales, y como era de esperarse, los comentarios positivos y negativos no se hicieron esperar. Algunos de los internautas cuestionaron si este tipo de eventualidades eran validas.

Sin embargo, la Arquidiócesis de León dejó claro que este tipo de bodas no se permitirían, motivo por el cual pidió a los sacerdotes a no continuar con las ceremonias, cuando los novios acudan "vestidos inadecuadamente". Cualquier celebración de matrimonio con temática no se llevará a cabo en los templos de la ciudad de León.

"No se permitirá en adelante otra situación que llegue a dañar o a faltar la integridad de la fe y la dignidad de los sacramentos, y si llegara a presentarse el caso, pido a mis hermanos sacerdotes suspender la celebración", indicó la Arquidiócesis de León.

Asimismo, la iglesia de León dio a conocer algunos puntos por los cuales no se llevarán estas bodas otaku. "Los sacramentos no son ficción, ni algo imaginario, son realidades que deben interpretar todo el ser de la persona que los recibe y celebra. Es por eso, que se pide a los novios vayan vestidos dignamente, así como todos los asistentes a la celebración de los sacramentos", se indicó.

https://www.nmas.com.mx/estados/prohibe-arquidiocesis-de-leon-las-bodas-otaku/