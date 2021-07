AMLO inicia gira por Guerrero entre protestas, solicitudes y veda por consulta popular

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició una gira de cuatro días en Guerrero en medio de un caos por protestas sociales, solicitudes de atención, exceso de seguridad y la veda con motivo de la consulta popular “para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado”.

Pese a los inconvenientes, López Obrador dijo sentirse gustoso de visitar Guerrero (es su gira número 15) y calificó al mandatario de Guerrero, Héctor Astudillo Flores como “un buen gobernador” y destacó que trabajarán “unidos por el pueblo de Guerrero” hasta el último día de su mandato.

La jornada comenzó en el municipio de Chilapa, en la zona Centro del estado, a una hora de Chilpancingo, donde fue recibido con protestas por grupos de campesinos que reclamaron diversos apoyos, así como de trabajadores del hospital general de la ciudad quienes demandaron la entrega de plazas.

Decenas de jóvenes con chalecos que los identificaban como Servidores de la Nación hicieron valla para intentar contener las manifestaciones, así como a quienes esperaron horas para dar algún escrito o simplemente saludar al Presidente, lo que generó en un caos y en empujones y jaloneos.

Servidores de la Nación hicieron valla para intentar contener a las personas que se dieron cita en el lugar por la visita de AMLO. Foto: Especial.

En su mensaje, López Obrador explicó que la gira no sería transmitida por redes sociales debido a la veda electoral, sin embargo, destacó los beneficios que los programas sociales han generado en diversas partes del país.

"No podemos transmitir esta reunión porque estamos en veda electoral debido a una consulta que se va a realizar en unos días más. Esta es una reunión que ya teníamos agendada, programada, y decidimos no cancelarla, porque aun no transmitiendo, es muy importante que nos reunamos aquí, para que, desde abajo, en el terreno, a ras de tierra, podamos evaluar, ver cómo se va avanzando en los programas de Bienestar”, afirmó.

Aseguró que, en muchas partes del país, entre ellos Guerrero muchos jóvenes trabajan como “halcones” (vigilantes) para la delincuencia organizada ante la falta de oportunidades y por ello, dijo, son necesarios los programas sociales.

El Presidente López Obrador llegó a Chilpancingo casi tres horas después de lo programado y la situación se repitió: trabajadores del sector salud demandaron plazas; periodistas de Guerrero, atención a desplazados y campesinos. Nuevamente las decenas de servidores de la nación provocaron un caos, así como jaloneos y empujones con periodistas.

En la capital, López Obrador inauguró una sede de la Guardia Nacional la cual, destacó, tuvo un costo de unos 30 millones de pesos, mismo que consideró razonable y aseguró que si se hubiera hecho “como antes, hubiera costa mucho, mucho más”.

Destacó ya tienen listos cinco cuarteles de este tipo y se espera construir otros 5 en diversos puntos del estado lo cual ayudará a seguir con la reducción de los índices delictivos.

Al igual que en Chilapa, el Presidente destacó los alcances de los programas sociales y reiteró que “el gran enemigo a vencer es la corrupción”.

La gira continuará este sábado con la revisión del programa Sembrando Vida en Ometepec y el de Bienestar en Ayutla. El domingo, en Acapulco, encabezará el aniversario luctuoso de Benito Juárez y la supervisión del libramiento poniente, para cerrar el día lunes con su conferencia mañanera desde el puerto.