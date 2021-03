Puebla espera aumento de contagios por COVID-19 en Semana Santa: Barbosa

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa adelantó nuevas medidas para Semana Santa en los siguientes días, pues advirtió que se esperan nuevos contagios por COVID-19 ya que la gente se ha ido relajando y ya no respeta las medidas sanitarias.

Emitiremos un decreto que tenga que ver con asunto de protección civil. La gente ya no cree en las recomendaciones, ya no hace caso, la gente ya decidió caminar sin preocupaciones en la pandemia y se está equivocando, es un síntoma no de Puebla sino del país y del mundo, destacó en conferencia.

El mandatario estatal señaló que ya se está dialogando con las iglesias, pues tiene que haber un protocolo de turismo para establecer aforos y condiciones de algunos lugares y evitar que la gente se conglomere en los templos religiosos.

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla. Foto: Especial

“Hablamos de la fatiga compasiva… o ya no creen en el contagio o ya decidieron contagiarse y enfrentar las consecuencias de ese padecimiento y Puebla no es la excepción, el cubrebocas ya lo traen de ladito y Semana Santa va a ser un momento enorme de sinergia social, de conglomeraciones y tendrá sus consecuencias, la curva de contagios se va a volver a complicar porque la gente ya no quiere escuchar”, explicó.

Por ello aclaró que seguirán las recomendaciones, ya que van a mantener las restricciones y la supervisión, pero aclaró que debe haber colaboración de la sociedad.

Por otra parte, hizo un llamado a las mujeres para que hagan sus expresiones con respeto el próximo 8 de marzo, y no afectar a terceros. “Yo si pudiera marchaba con ellas, pero me golpean porque solo admiten mujeres”.

ntb