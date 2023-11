El programa "Mujeres con Bienestar" comenzó su primera etapa de pre registro el pasado 20 de noviembre y será este domingo 26 cuando llegue a su finalización al registrar a las primeras 400 mil mujeres del Estado de México que recibirán su nueva tarjeta para que se les disperse el apoyo de 2 mil 500 bimestrales.

Al momento de hacer el pre registro, muchas mujeres en redes sociales reportan que les solicitan en la página "Mujeres con Bienestar" un Número de Aplicador, sin saber qué colocar. En caso de que no puedas continuar con tu pre registro a este programa social, esto es lo que tienes que hacer en caso de que te lo pidan al hacer el trámite.

¿Qué es el 'Número de Aplicador' en el pre registro a 'Mujeres con Bienestar'?

El Número de Aplicador es el número de la persona que aplica. Al hacer el trámite en tu teléfono o en una computadora no es posible conocerlo, y muchas mujeres que quieren hacer el pre registro a "Mujeres con Bienestar" no pueden seguir con el proceso, porque no saben qué poner en esa casilla.

Si tú realizas el trámite de manera presencial porque no tienes computadora o celular, no hay problema, porque los Servidores del Pueblo te ayudarán, sin embargo, si lo haces vía Internet te lo solicitarán. Una de las opciones que compartieron las mujeres que realizaron ya el pre registro con éxito, es que colocaron el número 0 o dejaron vacía la casilla, ya que el responder esta pregunta o llenar esa cajita es opcional.

Entre otras de las alternativas que compartieron las mexiquenses que lograron hacer el pre registro con éxito, están:

Escribir el número cero '0' y dar 'continuar'

​Escribir cuatro veces el número cero '0000'

​Poner el código que se te envió a tu correo electrónico

​No escribir nada, sólo dar en 'continuar'

Así te solicitan el Número de Aplicador. Especial

¿Y si no me permite avanzar?

Lo que han explicado a través de la Secretaría de Bienestar es que si no puedes continuar con el pre registro es por la saturación del sitio, algo en lo que ya se está trabajando para ampliar la infraestructura, cuadruplicándola y ampliando también el ancho de banda, como parte de un proceso permanente para estabilizar el sitio web.