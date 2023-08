En medio de la conmoción por el avance de las indagaciones en torno a los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, el domingo se reportó la desaparición de otras cinco personas en el mismo municipio.

Desde primeras horas de la tarde, se informó que cinco hermanos habían salido en el mismo vehículo, pero que no habían vuelto a su casa esa noche.

La Fiscalía de Jalisco, horas después, aclaró que no contaba con denuncia formal sobre la presunta desaparición, y que los vecinos de la zona no habían identificado a las presuntas víctimas, por lo cual instó a la ciudadanía a no alarmarse con información apócrifa.

Pero ¿quiénes son los “otros” desaparecidos de Lagos de Moreno y por qué se difundió la noticia de su desaparición?

¿Quiénes son los 5 jóvenes que se reportaron como desaparecidos en Lagos de Moreno en las últimas horas?

En redes sociales y medios locales, se difundió la tarde del domingo una fotografía de cinco personas, presumiblemente integrantes de la misma familia, que no habían llegado a su domicilio y, por lo tanto, se encontraban desaparecidos.

A propósito, no se informó más sobre la identidad de los mismos, solo que se trata de cuatro hombres y una mujer, de edades en un rango de los 19 a los 25 años, muy similar al de los jóvenes que la Fiscalía investiga por su desaparición el pasado 13 de agosto.

Se trata de Melissa, de 22 años; Ángel, de 25; Ricardo de 23; Miguel, de 19 y Armando, de 20.

De acuerdo con la información difundida en medios digitales, los cinco hermanos, de apellido Macías Noriega, salieron la tarde del sábado en el mismo automóvil, en el cual se desplazaron con dirección a El Puesto, y fueron vistos por última vez en la comunidad de San Isidro.

No se divulgó más información sobre los mismos, más allá de una fotografía con quien se presume que es su padre.

Fiscalía desmiente desaparición

Horas después del reporte, Tecutli Gómez, alcalde de Lagos de Moreno, desmintió la desaparición de los hermanos. Afirmó que no hay una denuncia formal y que un rastreo en zonas cercanas no arrojó información relevante sobre los mismos.

“En labores de atención, la Policía Municipal [de] Lagos de Moreno realizó un rastreo en la zona urbana y rural en cinco diferentes colonias y comunidades de donde se decía presuntamente son vecinos, pero nadie los identifica. Por lo tanto, negamos que exista una desaparición con estas características como se ha informado”.

Por estos hechos, el alcalde instó a la ciudadanía a mantenerse pendiente de información oficial.

Asimismo, ninguno de los usuarios en redes sociales que difundió información sobre este caso se pronunció al respecto, y se desconocen pronunciamientos de los vecinos de la zona sobre la presunta desaparición, o de los mismos hermanos.

Por estos hechos, habitantes de Lagos de Moreno acusaron que este fue un caso de divulgación de noticias falsas ('fake news'), con el objetivo de sembrar pánico en la ciudadanía .

