Ramírez Bedolla advierte afectaciones en  Michoacán por ausencia de Aureoles

El gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, advirtió la situación crítica que atraviesa la entidad ante la ausencia del actual mandatario, Silvano Aureoles Conejo.

Durante un encuentro que sostuvo con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), Ricardo Monreal, le platicó la crisis que vive el estado por las constantes giras que realiza el gobernador perredista.

El senador de Morena dio a conocer el encuentro a través de sus redes sociales y comentó que uno de los principales temas que platicaron fueron las afectaciones que ha traído a la población la falta de coordinación entre las instancias gubernamentales por la ausencia de Aureoles, quien se ha dedicado a denunciar las presuntas irregularidades que se registraron en los comicios del 6 de junio.

Me reuní con el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla). Me expresó su preocupación por los acontecimientos que su estado atraviesa ante la ausencia del Ejecutivo local y la no coordinación entre los órganos de gobierno, pues se afecta a la población