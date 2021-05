Rechaza gobierno del Edomex acusaciones de Morena contra el gobernador

El gobierno del Estado de México rechazó las acusaciones del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en contra del gobernador Alfredo del Mazo, por supuestamente ser cómplice de las agresiones en contra de los candidatos morenistas.

En conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, el secretario general de Gobierno del Estado de México, Ernesto Nemer Álvarez, puntualizó que desde el inicio del proceso electoral, por instrucciones del mandatario mexiquense, se ha trabajado para garantizar la seguridad y el desarrollo pacifico de los comicios.

“El gobierno del Estado de México rechaza de manera categórica la acusación del presidente de Morena hacia el gobernador del estado de ser factor y generador de violencia e inestabilidad”, manifestó el funcionario mexiquense.

Ante los medios de comunicación, manifestó su sorpresa por las declaraciones que Mario Delgado hizo por la mañana, pues incluso recordó que el delegado de Morena en el estado ha participado directamente en la mesa política que se instaló con todos los partidos.

“Me sorprendió muchísimo la conferencia por parte del presidente nacional de Morena. El delegado Isaac Montoya ha sido invitado a las cinco mesas, ha asistido a todas, excepto a la última, firmó el pacto por la legalidad y este pacto sugería una voluntad política para que hubiera una contienda de cordialidad y respeto, campañas propositivas, no descalificar a nadie, por eso me extraña mucho la conferencia de prensa, me he reunido con el propio delegado de manera personal, lo he atendido personalmente y hemos canalizado sus demandas”, comentó.

Nemer Álvarez señaló que incluso no tienen registro de las 250 denuncias que señaló Mario Delgado que han presentado en el Estado de México y detalló que de Morena existe el registro de la presentación de 43.

Detalló que el PRI también ha presentado 43 denuncias; el PAN, 21; PRD, nueve; Movimiento Ciudadano, cuatro; Fuerza por México, tres; Partido Verde, dos; Nueva Alianza, Partido del Trabajo y Súmate, una cada uno, y la ciudadanía en general ha presentado 49.

El secretario general de Gobierno del Estado de México aseguró que existen las condiciones para que el 6 de junio los ciudadanos salgan a votar y dijo que deben tener confianza en que su voto se contará de manera adecuada.

Indicó que el día de la jornada electoral se desplegará un operativo con 12 mil 144 elementos que vigilarán el desarrollo de los comicios.