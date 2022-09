Rosas Aispuro agradece a AMLO presencia del Ejército en Durango para tareas de seguridad

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, respondió al reto que lanzó el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que los mandatarios digan si pueden enfrentar a la delincuencia sin el apoyo de las fuerzas armadas.

"Reconozco el trabajo de la Guardia Nacional como lo dije, se lo comenté en el Municipio de Tamazula, dónde se creó el cuartel de la Guardia más grande del País, hoy le reitero que como siempre me he manifestado a favor de que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque esto garantiza que esta institución pueda perdurar en el futuro, eso garantiza que tengamos mejores instrumentos para poder combatir la inseguridad, se lo digo como gobernador y se lo digo como ciudadano, como duranguense, porque lo he vivido y las cosas para poderlas decir, para sentirlas solo cuando las vivimos es cuando podemos hablar con la calidad moral para ello, por ello hoy le agradezco y le reconozco el apoyo que nos ha dado”, reconoció Rosas Aispuro.

De acuerdo con el gobernador duranguense, las condiciones han variado gracias a la presencia de los militares en el patrullaje de seguridad pública en esa entidad.

LRL

leer más AMLO reta a gobernadores a que digan si pueden recuperar la seguridad pública sin la presencia de la GN

Hace años no teníamos estas condiciones, hoy desde luego que hay problemas, pero hoy tenemos una de las entidades más seguras en el País y esto ha sido gracias al apoyo que tenemos de nuestro Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional José Rosas Aispuro, gobernador de Durango

Dio a conocer que gracias al apoyo de la X Zona Militar se han abatido los crímenes y se pronunció por la permanencia de los militares en la región de la Laguna.

"Así lo demuestran desde luego los resultados que se han tenido con la presencia de elementos de nuestro ejército, tanto los encuadrados en la X décima zona militar y desde luego en el mando especial de la Laguna que es uno de los modelos que ha dado mayor efectividad en seguridad, así es que gracias señor Presidente por ese respaldo para que en Durango podamos continuar con ese apoyo de nuestro Ejército y de la Guardia Nacional”.

Rosas Aispuro agradeció la colaboración del gobierno federal para trabajar juntos en beneficio de la población del estado.

“Hoy señor presidente para Durango es un honor recibirlo nuevamente, sobre todo quiero decirle que a unos días de que termine mi responsabilidad como gobernador de Durango, quiero agradecerle la disposición que siempre encontré en usted para trabajar de manera coordinada y en franca colaboración con su gobierno, quiero agradecerle el que hayamos podido servir juntos a Durango, gracias a los programas sociales que llegan a esta entidad y gracias a ellos hoy muchas familias, como bien lo dijo la licenciada Ariadna Montiel, 180 mil familias, personas, reciben un beneficio social de su gobierno y eso indudablemente que ha generado una nueva oportunidad de vida para que ustedes y sus hijos puedan salir adelante” manifestó el gobernante.

Incluso presumió que gracias a esa colaboración, Durango tuvo una importante recuperación económica y laboral.

“Al final de mi mandato quiero decirle que entregamos buenas cuentas en materia de desarrollo económico, no solo recuperamos los empleos perdidos en la etapa más crítica de la pandemia, sino somos una de las entidades que hoy ha generado el mayor número porcentualmente de empleos”, concluyó José Rosas Aispuro.

LRL