SAID 2022: Si se te pasó la fecha de preinscripciones en Edomex, te decimos cómo realizar el registro extemporáneo

Si por alguna razón no pudiste realizar el registro de tus hijos en el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), no te preocupes porque el gobierno del Estado de México abrió un plazo del 9 al 28 de agosto para que puedas hacer la inscripción al ciclo escolar 2022-2023 o para hacer cambio de escuela.

Por medio del Programa de Atención a Educación Básica (PAEB) para el Ciclo Escolar 2022-2023, los padres o tutores que por alguna circunstancia no realizaron el trámite para preinscribir a sus hijos para ingresar en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, podrán hacerlo en dicho plazo y aquí te decimos cómo.

SAID 2022: requisitos para inscripción extemporánea en Edomex

De acuerdo con el gobierno de Alfredo del Mazo, para hacer cambio de escuela o inscripción a alguno de los niveles de educación básica se deberán cubrir los siguientes requisitos:

Clave única de Registro de Población (CURP) actualizada

​Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela a la que se desea inscribir

​Datos de la madre, padre de familia o tutor

Una vez que cumplidos estos requisitos, los interesados podrán realizar su solicitud correspondiente en www.edomex.gob.mx, en el apartado PAEB, que se encontrará habilitado las 24 horas del día.

Cabe señalar que los movimientos estarán sujetos a la disponibilidad de lugares en la escuela y el turno correspondiente.

Por otra parte, si el estudiante proviene de otro país, o si te encuentras en una situación distinta a las enunciadas, deberás dirigirte al Subsistema Educativo Estatal, a través de los correos electrónicos: depconesc@edomex.gob.mx o controlescolar@seiem.gob.mx.

Para más informes podrán consultar la convocatoria en www.edomex.gob.mx, o también es posible comunicarse al Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM): 800-696-9696.

