Salario Rosa: Prepárate para la próxima convocatoria; ve los requisitos y apoyos

Si vives en el Estado de México y tienes entre 18 y 59 años podrías ser beneficiaria del Salario Rosa, programa que busca elevar los ingresos de las mujeres mexiquenses en condición de pobreza y que no perciben remuneración alguna.

Pese a que la última convocatoria del programa, impulsado por el gobierno local, se emitió en febrero pasado, en La Razón te decimos los detalles para que estés atenta al próximo registro.

El apoyo consiste en la entrega de 2 mil 400 pesos bimestrales , mediante transferencias bancarias, así como cursos de capacitación para el desarrollo humano.

¿Cuáles son los requisitos?

Ser habitante del Estado de México

Tener entre 18 y 59 años de edad

Tienen prioridad mujeres en condición de pobreza, con enfermedades crónico degenerativas, víctimas de un delito, entre otras

Dedicarse al trabajo del hogar y no percibir ingresos por un empleo formal

¿Qué documentos solicitan?

Copia de identificación oficial vigente con fotografía

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio en el Estado de México; recuerda presentar el original para cotejo

En caso de que la identificación oficial no cuente con la CURP ni con el domicilio de la solicitante, se deberá entregar copia de la CURP y comprobante de domicilio (recibo de luz, teléfono, agua, predial, cable, etc.) con vigencia no mayor a un año, o constancia domiciliaria emitida por la autoridad competente

Las beneficiarias que manifiesten interés de continuar en el programa y llevar a cabo acciones de desarrollo comunitario, y que no hayan causado baja, deberán cubrir, además:

Carta compromiso para realizar acciones de desarrollo comunitario

Solicitud por escrito para continuar en el programa

Haber participado en alguna actividad de capacitación para el desarrollo humano, presentando copia de documento que lo acredite y lo demás que determine la instancia normativa

Recuerda que el trámite es totalmente gratuito.

¿Cuáles son los otros apoyos que otorga el Salario Rosa?

Vinculación para el acceso a servicios jurídicos y en materia de derechos humanos

Vinculación para el acceso a servicios de atención psicológica

Vinculación para el acceso a un sistema de salud pública

Vinculación para concluir la educación básica

Al ser un programa integral, también ofrece cursos de capacitación para el desarrollo humano. Tan sólo el año pasado se abrieron los siguientes: decoración, bolsas, cultivos, emprendimiento, maquillaje, manicure y gelish, joyería artesanal, bordado con listón, reparación de prendas, atención multidisciplinaria y servicios de salud .

Para realizar consulta y atender dudas sobre el programa puedes llamar al 800 225 7333 o al 722 940 9191. Dudas y consultas de saldo, al 800 276 9351.

CEHR