Samuel García afirma que vetará a De la Garza como fiscal.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que si Adrián de la Garza es elegido como candidato a fiscal por los diputados, lo vetará ya que, según lo dijo, no se permitiría trabajar con su rival.

Incluso, el mandatario estatal preguntó abiertamente a la ciudadanía qué harían en su caso si les pondrían como perfil de fiscal a su excontendiente por la gubernatura.

Dado lo anterior, es que reiteró que no admitirá el perfil de Adrián de la Garza para la Fiscalía, y adelantó a los diputados que no va a pasar.

Miren, más allá de la convocatoria, nada más pónganse en mi lugar, ya a plata pura, ¿Cómo se atreven, por simple lógica, a ponerme a mi e rival enfrente? ¿O sea, en qué cabeza cabe? Les pregunto a ustedes como ciudadanos, como medios, ¿Cómo me van a poner a mi rival? Que se metió con mi familia, la de Colosio, los videos, los hackeos, y que me diga el Congreso ¡Compadre pues te toca jalar con él! Pues no señores, no lo admito, se los digo con todo respeto, no va a pasar, se va a vetar