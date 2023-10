Samuel García enciende segundo bombeo de acueducto Cuchillo II.

Nuevo León pasará de recibir un caudal de mil 200 a dos mil 400 litros por segundo (lps) del Acueducto El Cuchillo II, gracias al encendido del segundo sistema de bombeo.

El arranque de operaciones, fue encabezado este jueves por el gobernador Samuel García Sepúlveda, en la Planta de Bombeo 4, en el municipio de Cadereyta.

El gobernador estuvo acompañado de Juan Ignacio Barragán Villarreal, director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y Mario Esparza, director adjunto de Agua y Drenaje.

Los mil 200 litros por segundo adicionales que aportará este segundo sistema, ayudarán para aumentar el suministro del vital líquido en el área metropolitana y llegar a un punto de equilibrio.

"Esta es la tecnología de punta que se está instalando en El Cuchillo II... hoy lo urgente es que llegue el agua, eso es muy importante, porque traemos la prisa de que no llovió nada en septiembre, si no es por este proyecto hubiéramos tenido unas broncas pesadísimas", aseguró el mandatario.

"Este acueducto no sirve para nada si seguimos tirando el agua, si bien nos van a llegar dos mil 500 litros por segundo y muy pronto vamos a tener cinco mil, el doble de agua del Cuchillo, no ha llovido nada en Nuevo León y ya no va a llover nada hasta marzo, tenemos que cuidar el agua y ser agradecidos con lo que tenemos", agregó.

Previamente, el gobernador realizó un recorrido de supervisión por las cámaras de aire, que protegerán la tubería en caso de presentarse una baja de presión, de la caída de un rayo, y evitarán que se presente un golpe de ariete o vacío en el ducto.

Para ponerlo en marcha, se realizó previamente una libranza hidráulica y una eléctrica con el fin de conectar y soldar las cámaras de aire.

García Sepúlveda, exhortó a la Ciudadanía mantener el cuidado del agua en esta temporada.

JVR