Sectores productivos de Reynosa lanzan "grito de desesperación" a autoridades y les exigen coordinación

Asociaciones y comerciantes del municipio de Reynosa, Tamaulipas, exigieron a todas las autoridades de cualquier nivel de gobierno a atender la situación de inseguridad que se vive en la región, por lo que emitieron un comunicado en conjunto.

A través de dicho comunicado señalaron que, "Derivado de los hechos y acontecimientos que se han suscitado en los últimos días en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en donde pareciera que el único elemento aliado que tenemos como ciudadanía son las redes sociales y los medios de comunicación, quienes nos permiten conocer a través de ellos, situaciones de riesgo y los ataques a la población por parte de civiles armados, así como también nos ayudan a viralizar los temas de inseguridad que se registran a cualquier hora y zona, en donde se vulneran gravemente nuestras garantías individuales".

En este sentido, señalaron que "Es triste y desgarrador enterarse que un padre de familia salió a trabajar para llevar el sustento a su casa y en lugar de eso encontró la muerte; o de un joven enfermero entusiasta que se preparó para salvar vidas y le arrebataron la suya, o la de unas hijas que fueron encajueladas y mataron a sus padres y hermano solamente porque iban pasando en el momento menos indicado".

"Es por esto que alzamos la voz con un grito de desesperación los que “Vivimos en Reynosa”, ya que se vuelve un hartazgo tener que salir todos los días con temor a no regresar, YA NO SE PUEDE vivir con armonía y tranquilidad, YA NO SE PUEDE tener un sueño de trabajo, YA NO SE PUEDE tener un negocio, YA NO SE PUEDE ir a divertir, YA NO SE PUEDE andar de noche o de día en las calles, YA NO SE PUEDE tener la libertad que como ciudadanos tenemos derecho, YA NO SE PUEDE SEGUIR IGUAL; porque si seguimos callando, seguramente algún día seremos uno más en las INTERMINABLES estadísticas de muertos o desaparecidos en una lucha donde la verdadera sociedad no tiene cabida", señala el comunicado.

Finalmente en el comunicado subrayaron que, "Exigimos y exhortamos a TODAS nuestras autoridades de cualquier nivel de gobierno a analizar lo que está sucediendo en Reynosa con la INSEGURIDAD, contar con un mecanismos veraz y oficial de información a la población sobre las situaciones de riesgo en el momento que se presenten por parte de una autoridad y RESOLVER el problema de manera inmediata, no verlo como una lucha de poderes entre autoridades que solo causa descoordinación, sino de entendimientos; en donde las estrategias realizadas no han tenido un balance positivo para la población, quedando hartos de esperar resultados y ver que lo que se estaba avanzando en uno, no se vuelva a retroceder en dos".

