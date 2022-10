Seguridad, un tema prioritario para el gobierno de Guerrero: Evelyn Salgado

Al rendir un mensaje al pueblo con motivo de su Primer Informe de Gobierno, la mandataria estatal de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, aseguró:

“La seguridad en nuestro estado es un tema prioritario que desde el inicio de este gobierno se atiende, en una perfecta coordinación con los municipios y con las autoridades federales” y destacó que “todos los días a través de la Mesa de Construcción de Paz tenemos esta estrategia de seguridad integral que ataca de origen las causas que detonan la violencia y que tiene como fin ultimo la paz y bienestar de todas y todos los guerrerenses”.

Hace un año iniciamos el proceso de transformación en #Guerrero con un gobierno transparente y de cara al pueblo. Acompáñame en la rendición de cuentas de este #GobiernoDeTerritorio.



Sigue nuestra transmisión #EnVivo 🔴https://t.co/MYxkIYGrGt — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) October 17, 2022

En materia de seguridad destacó que este año se capacitaron 4 mil 693 policías estatales y municipales, lo que significó un incremento del 23 por ciento respecto al año anterior.

Además, dijo: “Expedimos 4 mil 340 certificados únicos policiales, aumentando el número en 520 certificaciones”.

La gobernadora afirmó que hechos como los que sucedieron el San Miguel Totolapan son condenados enérgicamente por su gobierno y “nos obligan a reforzar las acciones que se realizan en este rubro”.

“Para mi amada Tierra Caliente, quiero decirles que no están solas, ni solas, no descansaremos, hasta garantizar condiciones de bienestar en todo el estado, aquí está su gobernadora y no daremos ni un paso atrás hasta conquistar la paz que tanto anhelamos”, aseguró.

También resaltó que se eliminaron los gastos innecesarios como el uso de escoltas y vehículos para uso personal ya que actualmente los funcionarios no gozan de privilegios ni lujos.

Al decir que su administración “es sensible y fraterna” sostuvo que se promovió la libertad de expresión y el respeto irrestricto de los derechos humanos porque “somos un gobierno que no persigue, que no espiamos, que no compra voluntades y que no compra conciencias. Esos son los gobiernos de la cuarta transformación”. Y recalcó que durante este primer año ha seguido la máxima de que “la paz es fruto de la justicia”.

“Hemos atendido las sentidas y justas demandas de organizaciones” y aseguró que siempre se han construido consensos a través del dialogo para buscar el bienestar de los guerrerenses.

Contó que a través del “Protocolo Violeta” se priorizó la atención de niñas y mujeres “se trata de un ejercicio sin precedentes a nivel nacional, este es un programa pionero y único en su tipo que hoy esta haciendo historia en Guerrero”.

Destacó que con la estrategia “Alerta Violeta” se logró localizar a más de 80 mujeres con una tasa de éxito del 96 por ciento “siempre promoviendo los principios de no revictimización…y obligación permanente”.

Al asegurar que “no daremos ningún pasó a través en la batalla contra la violencia de género” explicó que el “Transporte Violeta” fue una iniciativa que contó con 50 unidades preferentes de taxis en Chilpancingo con “operadores capacitados, sensibilizados, que aprobaron exámenes de control y confianza y con unidades con videovigilancia y geolocalización”.

Afirmó que se prohibieron las uniones, cohabitaciones y matrimonios forzados de niñas y mujeres en todas las regiones y comunidades de la entidad.

En representación del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador acudió el secretario de salud, Jorge Carlos Alcocer, mientras que por parte de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum acudió Ingrid Gómez, titular de la Secretaría de Mujeres de la capital. A la ceremonia también asistió el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Al retomar un poema náhuatl que enfatizó se convirtió en su grito de lucha la gobernadora guerrerense dijo: “Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron, ni podrán matar, nuestras raíces”.

fgr