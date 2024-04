“Desde el Senado impulsaré la transformacion del Edomex”: Enrique Vargas

La política es ayudar, es transformar la vida de las personas, apoyar a la gente debe ser la meta para quienes se quieren dedicar a la política, aseguró el candidato al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Enrique Vargas del Villar, al participar en la Semana de la Administración Pública Kratos, organizado por alumnos de la licenciatura en Administración Pública y Gobierno, de la Universidad Anáhuac México Norte.

En este encuentro con estudiantes, Vargas del Villar, les invitó a involucrarse en sus proyectos de vida desde todos los ángulos, ya sea en la iniciativa privada o en el servicio público, pues esto les dará mayor cantidad de herramientas y sensibilidad a la hora de tomar decisiones.

Comentó, que ser Senador del Estado de México, será un gran orgullo porque desde ahí se puede transformar la realidad de un Estado, por ello, dijo, sus propuestas están encaminadas a recuperar el rumbo del país.

Enrique Vargas se reunió con estudiantes. Fuerza y Corazón por México.

Entre los compromisos que plantea, dijo, está que las colegiaturas desde nivel preescolar hasta estudios de posgrado, sean deducibles de impuestos, así como el regreso de los recursos para la seguridad

Recordó, que la inseguridad es lo que más está dañando al país, por ello desde el Senado de la República se comprometió a regresar recursos del Fortaseg. "Para que regrese la paz al país, se debe invertir en los tres órdenes de gobierno, porque ninguno de ellos puede solo y la única forma de hacerlo es invirtiendo", acotó.

Vargas del Villar recalcó que la estrategia de abrazos y no balazos no funciona ni funcionará, porque los delincuentes no se tocan el alma para dañar a las personas.

Señaló que Acción Nacional ha demostrado que sabe darle resultados a la ciudadanía, razón por la cual sus gobiernos son los mejor evaluados del país.

Huixquilucan es un claro ejemplo de ello, ya que cuando estuvo al frente del gobierno municipal, fue el Alcalde mejor calificado y hoy la gente sabe que Huixquilucan es un lugar tranquilo para vivir.