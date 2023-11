Será este domingo, en el último minuto del día, cuando el pre registro a "Mujeres con Bienestar" termine de ejecutarse en una primera etapa que busca beneficiar a 400 mil mujeres con un apoyo económico de 2 mil 500 pesos bimestrales, pero no sólo eso, sino que con este programa también se pretende apoyarlas en aspectos legales, psicológicos, de bienestar animal, en transporte público y más.

En los últimos días, muchas mujeres que no son habitantes del Estado de México han intentado realizar el pre registro a "Mujeres con Bienestar" sin éxito alguno, ya sea porque no cubren los requisitos primordiales como la edad (de 18 a 64 años) o la situación de vulnerabilidad o carencia de seguridad social. ¿Puedes inscribirte al programa si no eres del Estado de México?

Si no soy de Edomex, ¿puedo hacer el pre registro a 'Mujeres con Bienestar'?

La respuesta es no y es por eso que las autoridades del Estado de México piden enérgicamente que si no eres de la entidad, no intentes hacer el pre registro a "Mujeres con Bienestar", pues provocas que el sitio opere al máximo de su capacidad y no permitas que mujeres que sí son habitantes del Edomex puedan realizar con éxito el trámite.

Hasta el día de hoy, se habían contabilizado 4.5 millones de intentos para registrarse al programa social impulsado por el gobierno de la maestra Delfina Gómez, sin embargo se detectó que miles de esas mujeres no pertenecen al Estado de México, uno de los requisitos primordiales para recibir este apoyo económico.

Así que recuerda: si no eres una habitante del Estado de México, no deberás siquiera intentar en recibir esos 2 mil 500 pesos pues no perteneces al sector que se pretende beneficiar.

¿Qué hago si no puedo hacer el pre registro a 'Mujeres con Bienestar'?

Te recomendamos que si necesitas ayuda, entonces intentes un poco más tarde (se recomienda hacerlo entrada la noche, entre las 22:00 y las 00:00 horas para evitar el tráfico de la red) o que llames al número 559370 1223, un número telefónico dispuesto por el Gobierno del Estado de México, para apoyarte.

