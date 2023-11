Son muchas las preguntas que tienen aquellas mujeres que realizaron el pre registro a "Mujeres con Bienestar", este programa integral que impulsa el naciente gobierno de Delfina Gómez en el Estado de México, tras la salida de Alfredo del Mazo y la culminación del llamado "Salario Rosa".

Para que continúes con tu registro, es necesario que cumplas con ciertos requisitos luego de haber realizado el pre registro, el cual se cerró el pasado 26 de noviembre y que tiene la finalidad de apoyar, en una primera etapa, a 400 mil mujeres que tengan entre 18 y 64 años y que además vivan en el Estado de México. Sin un mensaje específico, eso sí, no podrás continuar con tu registro.

Sin este mensaje no podrás continuar con tu registro en 'Mujeres con Bienestar'

Es en la página oficial de "Mujeres con Bienestar" que se informa a aquellas mujeres que realizaron su pre registro que "para asistir a entregar tu documentación, recibirás una cita por mensaje de texto o correo electrónico, indicando dónde, cuándo y en qué horario te tendrás que presentar a la entrega de documentación en original y copia".

Si no recibiste el mensaje ya sea por celular al número que ingresaste en el pre registro o tampoco recibiste un correo electrónico en el que te indican la hora, el lugar y el día en que tienes que acudir con tu documentación, entonces no te puedes presentar a realizarla. Eso significa que no fuiste seleccionada para recibir este apoyo económico en su primera etapa.

En caso de que tengas más dudas relacionadas con tu solicitud, el gobierno del Estado de México dispone el teléfono 559370 1223 para que puedan ayudarte con las preguntas que tengas referentes a tu solicitud y que no te queden despejadas en la página de "Mujeres con Bienestar".

Mujeres con Bienestar. Especial

Si sí recibí este mensaje, ¿qué sigue?

Sigue presentarte en el día, la hora y la fecha que disponen en ese mensaje que te enviaron. Deberás entonces llevar los siguientes documentos para hacer válido tu registro:

Formato Único de Bienestar (FUB)

Credencial para votar vigente

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (Comprobantes aceptados: luz, agua, teléfono fijo y celular, TV por cable o internet, constancia vecinal, constancia ejidal, constancia del municipio)

