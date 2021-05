Sinaloa alista cambio a semáforo verde de riesgo por COVID-19

El gobierno de Sinaloa informó que el estado pasará a semáforo verde de riesgo COVID-19, ante la baja en los contagios y hospitalizaciones.

El secretario de Salud del estado, Efrén Encinas Torres, advirtió a la población que la pandemia no se ha terminado, por lo que no se deben dejar de lado las medidas sanitarias para prevenir y evitar nuevos contagios.

Señaló que el nuevo semáforo estará vigente del 10 al 23 de mayo, aunque adelantó que de no respetarse las medidas se puede volver a semáforo naranja con nuevas restricciones.

Como cada dos semanas se evalúa el semáforo epidemiológico, recordemos que hasta el 9 de mayo estaremos en amarillo, todavía nos quedan tres días prácticamente, pero es un día crucial no debemos relajarnos, no debemos bajar la guardia, no se ha ido la pandemia por COVID-19 ha disminuido el impacto definitivamente con todas las participaciones del empoderamiento social