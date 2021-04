Sofocan al 100% incendio en Tepoztlán

El incendio forestal en el Parque Nacional del Tepozteco en Tepoztlán, ya fue sofocado al 100 por ciento y controlado en 90 por ciento, informaron esta tarde autoridades estatales.

"Informales que el despliegue que se hizo a primera hora a través del personal y de acuerdo al vuelo aéreo que se acaba de realizar, podemos notificarles que se tiene un 100 por ciento de control de este incendio, con un 90 por ciento de liquidación", explicó en rueda de prensa, el director de emergencias y contingencias ambientales, Raymundo Rosales Martínez.

El incendio que inició el pasado 11 de abril en la comunidad de Malinalapa ha afectado 350 hectáreas de zonas boscosas de pino y cedro.

"Para que se dimensiones fueron unos once kilómetros lo que tuvieron que recorrer los combatientes, cuesta arriba, cuesta abajo, uno, dos o varios días y no fueron solo esos once kilómetros porque recordemos que el incendio tuvo escapes por el comportamiento agresivo que tuvo, entonces representa mucho más el esfuerzo que estuvieron haciendo", destacó Rosales Martínez.

Este jueves, se desplegaron 113 brigadistas para combatir la parte del incendio que aún se mantiene activa.

ntb