¿Subirá la tarifa del transporte público en el Valle de Toluca? 

Tras la inauguración del Tren Interurbano "El Insurgente", en los últimos días ha comenzado a surgir la duda de si el transporte público en el Valle de Toluca, Estado de México, incrementará sus tarifas.

Actualmente el precio del transporte público en el Valle de Toluca es de 12 pesos por los primeros 5 kilómetros recorridos. Desde el sexto kilómetro, la tarifa sube 50 centavos, según señala la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Y tal parece que esto seguirá así, pues hasta el momento tu bolsillo y economía no serán afectados por alzas a las tarifas.

Así lo ha asegurado Alejandro Hernández, presidente de la línea Autotransportes Urbanos y Suburbanos Xinantécatl, quien señaló que los transportistas en el sector no contemplan un alza al pasaje en el Valle de Toluca.

"No hemos tenido algún acercamiento, me parece que el nuevo gobierno está analizando los pendientes del transporte público y seguramente más adelante tendremos acercamiento, pero no veo viable que se incremente la tarifa", señaló al periódico El Sol de Toluca.

Por su parte, el presidente de la empresa Intermetropolitano, Juan Carlos Rojas dio a conocer que tampoco se contempla solicitar un aumento al pasaje de los servicios que prestan, aunque, señaló, las condiciones económicas de las rutas de transporte no son tan óptimas como quisieran.

"No se ha planteado por el momento el ajuste a la tarifa. Lo que vemos necesario, es urgente un reordenamiento en el transporte", mencionó.

