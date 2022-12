Suman más de mil 800 personas en riesgo por meningitis micótica en Durango

La cifra de personas en riesgo por meningitis micótica en Durango ascendió a mil 800, entre las que se encuentran no sólo mujeres, sino también niños.

La secretaria de Salud del estado, Irasema Kondo Padilla dio a conocer el número de personas que han sido identificadas por haber estado expuestas al hongo que desencadenó la emergencia en el estado.

Señaló que las autoridades han concentrado la estrategia en localizar a todas estas personas para realizarles una punción lumbar cuyo fin es brindar atención preventiva y evitar que el padecimiento pueda agravarse en su organismo.

“Hemos contactado al día de hoy a más del 85 por ciento; teníamos alrededor de 300 pacientes con las que aún no lográbamos hacer contacto, no contestan el teléfono, se envía personal a las brigadas a domicilio de los pacientes. Hay pacientes de otros municipios, incluso de otros estados. Es un porcentaje mínimo el que no se ha localizado”, sostuvo.

Lanzó un llamado a que las personas atiendan las recomendaciones para someterse al estudio, pues señaló que quienes hayan estado expuestas y luego reciban un resultado negativo al hongo que produce la enfermedad, entonces ya estarán más tranquilas.

“Que se les entregue un resultado negativo de su punción lumbar les va a dar tranquilidad, el saber que estuvieron expuestos al riesgo, pero no presentan la enfermedad. Hemos sido muy insistentes, pero es nuestra obligación como sector salud asegurar que no sean pacientes que vayan a presentar posterior la enfermedad y que lleguen en grado avanzado”, recalcó.

Esta mañana, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, reiteró que la Fiscalía General del Estado a girado órdenes de aprehensión en contra de siete personas, quienes son administradoras o dueñas de los cuatro hospitales privados en los que se encontraron los insumos contaminados que dieron pie a la meningitis micótica.

Señaló que, a la fecha, se mantienen prófugos, por lo que autoridades de las 32 entidades, así como la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Interpol colaboran para dar con los responsables.

Hasta este jueves, la cifra de casos confirmados es de 71, mientras que los fallecimientos ya se ubican en 23.