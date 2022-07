Urge PAN a la SCJN resolver controversias de Tamaulipas

La Dirigencia Nacional del PAN, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, los Grupos Parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República exhortaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver a la brevedad todos los asuntos que le competen, debido a que llevan por lo menos postergando dos asuntos de relevancia en el estado de Tamaulipas.

Se trata del retiro de la inmunidad procesal de servidores públicos locales en Tamaulipas, presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, acerca de dos controversias constitucionales promovidas por el Congreso del Estado en contra de poderes y órganos federales, el cual lleva más de un año en instrucción.

leer más Suman más de 2 mil 200 médicos especialistas contratados en primera ronda de la Jornada Nacional de Reclutamiento

“Destaca la discrecionalidad y dilación, dado que el mismo ministro instructor advirtió que la historia y el sentido de la regla aplicable dejaban en claro que: corresponde a los congresos locales determinar, en última y definitiva instancia, si la Federación puede perseguir penalmente a un servidor público local cuya función se encuentra protegida por la Constitución de la República”, destacan los panistas a través de una misiva.

Acción Nacional detalló que no se trata de resolver solo si en el caso concreto fue lícita o no la actuación de la Cámara de Diputados, del ministerio público federal o del juez de control, al desconocer la determinación expresa del Congreso del Estado de no avalar la declaración de procedencia indebidamente iniciada en contra del Gobernador de Tamaulipas, sino si la Federación puede destituir por consigna a los órganos que emanan de la voluntad democrática de los estados del país.

La dirigencia panista externó su preocupación por la tendencia en la conducción de controversias de especial trascendencia que, por mandato legal y responsabilidad debe resolver a la brevedad.

lemm.