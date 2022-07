Kenia López: Gobierno de AMLO controla vacunas con fines electorales

El PAN en el Senado advirtió que con el Gobierno Federal obsesionado por controlar las vacunas con objetivos electorales y que terminó de quebrar el sistema de salud, cualquier repunte de COVID-19 es preocupante en el país.

La vicecoordinadora de la bancada del blanquiazul en la Cámara alta, Kenia López Rabadán, acusó que la administración de Andrés Manuel López Obrador siempre “ha mentido sobre el tema de la pandemia”, sobre todo en el número de decesos.

“Tenemos una cantidad yo diría inhumana de personas que perdieron la vida en esta pandemia por el COVID, tenemos un subregistro de personas que habiendo muerto por COVID no están reconocidas, pero que se pueden verificar en el exceso de muertes que estos dos años hemos tenido”, declaró.

En conferencia de prensa, se refirió al tema, ante la publicación de La Razón, que en portada de este lunes destacó que virólogos alertaron por variantes de COVID-19 más contagiosas y con refuerzos de vacunas disminuidos.

La senadora panista consideró que en la etapa crítica anterior el gobierno acaparó las vacunas con fines electorales y eso derivó en la pérdida de vidas.

“El gobierno federal manipuló, usó, acaparó, agandalló durante cuatro meses, más o menos, las vacunas, en ese tiempo, con tal de controlar las vacunas para tener rentabilidad electoral, en ese tiempo, miles de mexicanos perdieron la vida. Este gobierno no solamente es corrupto e ineficiente, sino también es mortal, muchos mexicanos pudieron haber vivido si les hubiera llegado una vacuna a tiempo y no lo hicieron”, manifestó.

Por ello, López Rabadán dijo que ante una nueva etapa de riesgo por el repunte de casos de Covid-19, es un riesgo para el país que el gobierno de López Obrador replique su estrategia, sobre todo luego de que, reiteró, desmanteló el sistema de salud.

“Lo peor que nos pudo haber pasado en una pandemia es tener un gobierno como éste, que obsesionado por controlar las vacunas para generar rentabilidad electoral causó más muertes que se pudieron haber evitado y, evidentemente, si no hay un sistema de salud eficiente, si más de 30 millones de mexicanos no tienen servicios de salud y no tienen medicinas, un repunte más o una nueva ola, siempre será muy lamentable y siempre será de preocuparse”, declaró.

FBPT