El 5 de febrero es el día de la conmemoración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue creada en 1917 y continúa activa en la actualidad con algunas modificaciones que se han implementado.

La Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917 cuando Venustiano Carranza ocupaba la presidencia, pero fue hasta el 1 de mayo de 1917 cuando la Carta Magna entró en vigor.

Cada año el 5 de febrero es considerado como un día para conmemorar la promulgación de la Constitución de 1917, que está integrada por 136 artrículos divididos en 9 títulos.

En la Constitución de 1917 se encuentran establecidas las garantías individuales, los derechos constitucionales, la soberanía nacional y la división de los tres poderes de Gobierno, que son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Constitución de 1917 ı Foto: Especial

¿Hay clases el lunes 2 de febrero?

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública, el lunes 2 de febrero se tendrán suspensión de labores docentes, por lo que no habrá clases para las escuelas que estén incorporadas a la SEP.

En el Calendario Escolar 2025-2026 se tienen contemplados los siguientes días con suspensión de labores docentes:

Lunes 2 de febrero

Lunes 16 de marzo

Viernes primero de mayo

Martes cinco de mayo

Viernes 15 de mayo

Además, se tienen programas ocho fechas que corresponden a juntas de Consejo Técnico Escolar en sesión ordinaria, mismas que se llevan a cabo el último viernes del mes:

Viernes 27 de febrero

Viernes 27 de marzo

Viernes 29 de mayo

Viernes 26 de junio

También se contempla suspensión de labores por registro de calificaciones el viernes 13 de marzo y el viernes 3 de julio, mientras que el registro de comunicación de los resultados de evaluación está contemplado del 23 al 26 de marzo.

El periodo vacacional comenzará el lunes 30 de marzo y concluirá el viernes 10 de abril, mientras que se tiene contemplado que el nuevo ciclo escolar comience el 15 de julio del 2026.

Calendario Escolar SEP 2025-2026 ı Foto: Especial

¿Es día festivo oficial el 2 de febrero?

Debido a la conmemoración de la Constitución, el día 5 de febrero es un día de asueto oficial; sin embargo, esta fecha se recorre anualmente al primer lunes de febrero, por lo que en 2026 el día festivo oficial no es el jueves 5 de febrero, sino el lunes 2 de febrero.

En caso de laborar el día de asueto oficial, las y los trabajadores tienen derecho a recibir el pago de su salario diario y un salario adicional que es equivalente al doble del salario diario.

En caso de no ver reflejado el salario triple en el recibo de nómina por laborar el 2 de febrero del 2026, las y los trabajos pueden acudir a la oficina central de la PROFEDET o a las oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

