El 5 de febrero es el día de la conmemoración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue creada en 1917 y continúa activa en la actualidad con algunas modificaciones que se han implementado.
La Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917 cuando Venustiano Carranza ocupaba la presidencia, pero fue hasta el 1 de mayo de 1917 cuando la Carta Magna entró en vigor.
Cada año el 5 de febrero es considerado como un día para conmemorar la promulgación de la Constitución de 1917, que está integrada por 136 artrículos divididos en 9 títulos.
Febrero, mes histórico para la Fuerza Aérea Mexicana, en su 111 aniversario
En la Constitución de 1917 se encuentran establecidas las garantías individuales, los derechos constitucionales, la soberanía nacional y la división de los tres poderes de Gobierno, que son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
¿Hay clases el lunes 2 de febrero?
De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública, el lunes 2 de febrero se tendrán suspensión de labores docentes, por lo que no habrá clases para las escuelas que estén incorporadas a la SEP.
En el Calendario Escolar 2025-2026 se tienen contemplados los siguientes días con suspensión de labores docentes:
- Lunes 2 de febrero
- Lunes 16 de marzo
- Viernes primero de mayo
- Martes cinco de mayo
- Viernes 15 de mayo
Además, se tienen programas ocho fechas que corresponden a juntas de Consejo Técnico Escolar en sesión ordinaria, mismas que se llevan a cabo el último viernes del mes:
- Viernes 27 de febrero
- Viernes 27 de marzo
- Viernes 29 de mayo
- Viernes 26 de junio
También se contempla suspensión de labores por registro de calificaciones el viernes 13 de marzo y el viernes 3 de julio, mientras que el registro de comunicación de los resultados de evaluación está contemplado del 23 al 26 de marzo.
El periodo vacacional comenzará el lunes 30 de marzo y concluirá el viernes 10 de abril, mientras que se tiene contemplado que el nuevo ciclo escolar comience el 15 de julio del 2026.
¿Es día festivo oficial el 2 de febrero?
Debido a la conmemoración de la Constitución, el día 5 de febrero es un día de asueto oficial; sin embargo, esta fecha se recorre anualmente al primer lunes de febrero, por lo que en 2026 el día festivo oficial no es el jueves 5 de febrero, sino el lunes 2 de febrero.
En caso de laborar el día de asueto oficial, las y los trabajadores tienen derecho a recibir el pago de su salario diario y un salario adicional que es equivalente al doble del salario diario.
En caso de no ver reflejado el salario triple en el recibo de nómina por laborar el 2 de febrero del 2026, las y los trabajos pueden acudir a la oficina central de la PROFEDET o a las oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .