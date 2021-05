Usuarios reviven video en el que la candidata Geraldine Ponce dice "resolvido"

En época electoral no es de extrañarse que el pasado de los candidatos salga a la luz y en esta ocasión, fue un video protagonizado por Geraldine Ponce, el que se volvió a viralizar en redes sociales, pues en este se escucha como la candidata de Morena a la Presidencia Municipal de Tepic dice “resolvido” en vez de "resuelto".

Aparentemente el polémico video fue grabado en 2018 durante una entrevista para el portal Nayarit Hoy, sin embargo, volvió a ser tendencia en redes sociales, luego de que varios usuarios replicaran el audiovisual donde la candidata de Morena establece que no está peleada con la preparación, para luego concluir con la pregunta "¿que les han 'resolvido'?"

Siempre yo estoy aprendiendo, yo igual no estoy peleada con la preparación, siempre estudio, siempre me preparo cada día para aprender algo nuevo, porque nunca dejamos de aprender. Así que la gente cuando dice 'no tienes experiencia', y bueno los que tienen experiencia yo les respondo ¿qué han...? ¿qué les han resolvido?