Vecinos de Naucalpan “adoptan” los baches

A pesar de que la administración del municipio de Naucalpan, en el Estado de México, planteó un programa de atención inmediata para el servicio de bacheo de sus colonias, habitantes denunciaron el abandono en que se encuentran varias avenidas donde automovilistas han sufrido las consecuencias de los hoyos.

Al inicio de la administración, el Gobierno municipal realizó una encuesta sobre servicios urbanos, la cual reveló una desaprobación del 77 por ciento de la población en la atención de esta problemática, y “por ello esta administración elaboró un programa de atención inmediata para resolver las quejas” en ese sentido y uno de los métodos para darles solución a las denuncias eran los llamados consejos consultivos comunitarios.

Vecinos denunciaron graves afectaciones en el mantenimiento de la carpeta asfáltica, especialmente desde que Morena perdió las elecciones. Algunas de las zonas afectadas se encuentran en la calle Plásticos y Calle 3, colonia San Francisco; sobre Lomas Verdes; Periférico, desde Echegaray, y Paseo de los Mexicas, entre otras; incluso, en redes sociales llaman al municipio “bachelandia”.

Al inicio de la actual administración, encabezada por Patricia Durán, se implementó el programa Baches, +Seguridad.

En redes hay un sinnúmero de denuncias por daños a vehículos. Foto: Especial

En el año 2019 se invirtieron más de 10 millones de pesos para la reparación de 59 mil 914 baches, aunque para el primer trimestre del 2021 se cubrieron solamente cinco mil 467 baches en diversas colonias de la demarcación.

Rodolfo Navarrete, integrante de la red vecinal La Concordia quinta sección de Lomas Verdes, es uno de los afectados por el gran número de baches.

Comentó a La Razón que los hoyos están en las laterales de Lomas Verdes, lo cual ha vuelto imposible circular sin el temor de pasar por alguno.

Si bien la situación se ha agravado por la temporada de lluvias, las autoridades municipales no han hecho nada por aminorar el problema, aseguró.

Incluso, entre vecinos han tenido que adoptar los baches para al menos ponerles cemento o cascajo, aunque ésta no es la intervención correcta, aceptó.

Desde que se perdieron las elecciones se ve el abandono, según @jasanz73. Foto: Especial

“Ya estamos creando un grupo de amigos para adoptar un bache, porque no tienen madre; no son baches, son zanjas. Yo caí en una que está subiendo Lomas Verdes, donde está un negocio de barbacoa; el chistecito me salió en tres mil pesos”, señaló.

Consideró que las afectaciones en servicios urbanos son más evidentes en las zonas residenciales, situación que atribuye al hecho de que esas colonias fueron las que votaron en contra de Morena.

Esther Tapia, de la organización vecinal Tribuna Urbana, comentó que el problema es grave en vialidades como la lateral del Periférico, Primero de Mayo, López Mateos y calle Purépechas. Esta última es el paso principal para llegar a la avenida Lomas Verdes.