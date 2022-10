Velan cuerpo de madre buscadora en Puebla.

Esta tarde el cuerpo de Esmeralda Gallardo fue entregado a sus familiares quienes realizaron un velorio en conjunto con el colectivo del que formaba parte la madre buscadora, La Voz de Los Desaparecidos.

El cuerpo de la mujer que fue entregado por el Servicio Médico Forense (Semefo) será velado en una funeraria de Puebla antes de que sea trasladado a Veracruz con su familia de donde era originaria Esmeralda.

La rastreadora fue asesinada ayer en la colonia Villa Frontera en Puebla. Esmeralda buscaba a su hija, Betzabé Alvarado Gallardo, quien desapreció el pasado 13 de enero del 2021.

De acuerdo con información de medios locales el colectivo del que formaba parte aseguró que a “Esmeralda la mató el gobierno”. En videos que se difundieron en redes sociales María Luisa Nuñez, representante del colectivo de La Voz de Los Desaparecidos, señaló que, a su parecer, el asesinato de su compañera fue consecuencia de las pocas o nulas herramientas de seguridad que les brinda el gobierno.

Para los familiares de personas desaparecidas que buscamos, no hay medida de protección. Digo, prueba de ello es que anoche las decretaron para el caso de la compañera, pero las familias que buscan, las familias que están en riesgo no cuentan con las medidas de protección. En este estado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no funciona