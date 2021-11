En Veracruz, resultados que transforman desde el combate a la corrupción, cero privilegios y no traicionar al pueblo

Al cumplirse la mitad del sexenio, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que haber mantenido los principios de combate a la corrupción, quitar privilegios y no traicionar al pueblo permitió tener los recursos económicos suficientes para enfrentar las adversidades provocadas por décadas de políticas neoliberales.

Esto, con motivo de su Tercer Informe de Gobierno en el que dijo, pasamos de los dichos a los hechos, al seguir financiando la obra pública y por segundo año atender la estrategia sanitaria, destinando esfuerzos adicionales a los destrozos del huracán Grace y animar así la esperanza y recuperación del pueblo en todos los sentidos.

Tercer Informe de Gobierno de Cuitláhuac García. Foto: Especial.

Acompañado por la secretaria de Energía, Rocía Nahle García, en representación del Gobierno de México, enfatizó que en esta administración Veracruz ha reconocido el papel de las mujeres. “Ya no es como en el gobierno que me antecedió, donde solaparon la agresión a las mujeres al nivel más alto; aquí no hay impunidad”.

Por ello, expuso que han fortalecido las instituciones de atención directa al sector y evidencia de lo anterior es que en la mayoría de los delitos contra ellas ha logrado vincularse a proceso a los presuntos responsables.

Este gobierno ha impulsado 27 centros para el Desarrollo de las Mujeres, de los cuales 13 son indígenas; al tiempo de formalizar el Centro Estatal de Justicia para Mujeres que atiende casos de violencia familiar y sexual, instrumentando las denuncias y otorgando las medidas de protección correspondientes.

El Instituto Veracruzano para las Mujeres otorgó 13 mil 291 asesorías, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) apoyó con medidas de protección a más de seis mil mujeres. Asimismo, se implementaron el Protocolo de Atención Inicial con Perspectiva de Género y la Alerta Temprana para la Atención de la Violencia Familiar como mecanismos de prevención.

Cuitláhuac García y la secretaria de Energía, Rocío Nahle. Foto: Especial.

En el aspecto social, por lo menos 61 mil 680 mujeres de las Zonas de Atención Prioritaria fueron beneficiadas con programas de mejoramiento y desarrollo de vivienda, captadores de agua de lluvia, saneamiento con biodigestores, autosuficiencia alimentaria y proyectos productivos. Dicho esfuerzo ha logrado que el porcentaje de veracruzanas que se sienten inseguras bajara más de 10 puntos porcentuales, lo más notable desde 2015.

“Queremos que este mensaje llegue a todos los rincones del estado, que alcance los oídos de aquella niña que está marginada, es humilde y quizá esté siendo obligada a olvidarse de sus sueños y aspiraciones. En Veracruz se reconoce a las mujeres, puedes soñar y realizarte libre”.

En el tema de seguridad, destaca la disminución de 30 por ciento en secuestro y 44 en homicidio doloso; de 2019 a la fecha decreció 27% la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes. “No son datos maquillados, sino hechos comprobables”.

La Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz ha celebrado 705 mesas de trabajo –240 en lo que va del año– con presencia del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, fiscalías, Delegación de Programas para el Desarrollo e instancias estatales como Seguridad Pública y Protección Civil.

En tres años incrementó el número de operativos de vigilancia, de dos mil 918 a seis mil 218 y, como reconocimiento a su labor, elevó 27.6 por ciento el salario de los elementos del orden. “De esta manera vamos recuperando la confianza en nuestra institución y poco a poco repercutiendo en la percepción de seguridad”.

Otro aspecto es la atención humanitaria a familiares de desaparecidos; hoy existe una Comisión Estatal de Búsqueda con inmueble y presupuesto, por lo que ha ido en aumento el porcentaje de localizaciones año con año.

“Ahora sí se busca a las personas, pero no sólo eso, ya hay esperanzas de que serán identificadas cuando lastimosamente sus cuerpos van siendo encontrados”, apuntó al celebrar la operación de la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses de Nogales, “otro avance que se convierte en auténtica procuración de justicia gracias al compromiso de la Fiscalía General del Estado”.

El mandatario aseveró que las acciones abarcan todos los sectores sociales y productivos, empezando con el saneamiento de las finanzas desde bases firmes; por ejemplo, este año hubo reducción de la deuda pública en más de mil 900 millones de pesos, recuperando las Participaciones Federales en 6 por ciento, “dinero que antes se robaban”.

Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz. Foto: Especial.

Tal orden ha sido reconocido por distintas calificadoras crediticias internacionales, señaló al destacar que han sido liquidados los adeudos heredados por 10 mil 848 millones de pesos, así como el de la Universidad Veracruzana por 3 mil 325 mdp.

“También hemos apoyado a las micro, pequeñas y medianas empresas; 65 certificadas con la marca Hecho en Veracruz y 40 vinculadas a cadenas comerciales”. Aquí mencionó los 10 mil microcréditos sin intereses destinados durante la emergencia sanitaria, lo cual incidió en la conservación de 59 mil empleos.

Atribuyó al clima de confianza la motivación de grandes compañías para invertir en la entidad; tan sólo Braskem Idesa representa más de 8 mil millones de pesos, pero existen al menos ocho proyectos por un monto de 10 mil 548 millones, que derivarán en la creación de 4 mil 210 empleos. En el puerto de Tuxpan son ejercidos 81 mdp y en Veracruz el monto acumulado es de 33 mil 500, además de los 6 mil millones de la terminal de refinados de la empresa IEnova.

En materia de bienestar social 78 mil habitantes de 174 municipios recibieron un apoyo directo; el programa Mujeres Emprendedoras contó con 71 mdp para 14 mil 331 beneficiarias; mientras que mil 051 proyectos productivos como huertos de traspatio, granjas y cría de cerdos y borregos fueron llevados a 148 municipios.

Bajo la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de primero los pobres, la reducción de carencia por servicios básicos es de 4.3 por ciento; calidad y espacios de la vivienda 1.9, y alimentaria 2.6; en tanto, los ingresos por debajo de la línea de bienestar subieron 7.8%. Por ello, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reportó una disminución de 2.2 por ciento de la pobreza extrema.

Cabe resaltar la dotación de paquetes nutricionales a un millón 018 mil 981 personas; así como la atención a población con algún tipo de discapacidad mediante 32 mil 192 apoyos en 168 municipios, y el ejercicio de 39 millones de pesos y más de 160 mil apoyos a personas en desamparo, a través del Sistema DIF.

Tras afirmar que no hay desarrollo sin justicia social ni justicia sin armonía con el ambiente, subrayó la entrega de más de cuatro millones de plantas de diferentes tipos como parte del programa Sembrando Vida. “Hasta ahora se han distribuido dos millones 626 mil 540 y para este año llevamos un avance de 93% de la meta anual”.

El año 2021 será recordado por dos hechos de gran impacto social: el huracán Grace y el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19; a raíz del fenómeno natural fue necesario recurrir a la Declaratoria de Emergencia en 47 municipios, 44 considerados en Desastre.

Nueve mil personas coadyuvaron atendiendo la emergencia con tres centros de mando; trabajando en la evacuación de 840 habitantes, la liberación de 381 vías de comunicación y la revisión inmediata en 37 deslaves.

Con ayuda de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quedó restablecido más del 80% de suministro de energía en los primeros cinco días. Mediante los planes DN-III-E, Marina y GN-A se llevaron a la población un millón 433 mil 733 insumos, dos millones 560 mil 354 litros de agua potable y 60 mil raciones de comida.

Por otro lado, gracias al acierto del Plan Nacional de Vacunación del Gobierno federal, Veracruz ha obtenido por encima de 7 millones de dosis contra el COVID-19; al corte de septiembre han sido aplicadas alrededor de 5 millones 925 mil y están en proceso 1.5 millones, incluyendo unidosis y las de dos inyecciones. Para afrontar la contingencia sanitaria se redistribuyeron en el presupuesto más de 3 mil 700 millones de pesos.

De igual manera, tuvo lugar la contratación de 297 médicos, 702 enfermeras, 100 camilleros, 16 psicólogos, 20 trabajadores sociales y seis químicos. A los pregoneros de la desgracia ajena, aseguró que pueden comparar a Veracruz con los estados más poblados, pero fue el único que no llegó a semáforo rojo en la segunda y tercera olas de contagios.

Ante las consecuencias económicas, el Gobierno destinó un monto superior a los 119 millones de pesos a 77 demarcaciones, impulsó las Jornadas de Consumo Solidario y una ayuda directa a más de 56 mil trabajadores en 209 municipios con el objetivo de afrontar la falta temporal de ingresos.

No obstante la situación, continuaron las acciones de infraestructura logrando impactar con una inversión de 10 mil millones de pesos, monto equitativo en las 10 regiones del estado a fin de evitar obras de relumbrón o sólo donde se ven; “nosotros preferimos ir a la zona rural, donde algunos no las quieren ver”.

Con apoyo de imágenes el Gobernador mostró el circuito Porvenir-Villa Nueva-Tepexapa en Soledad Atzompa; el camino Zacualpan-Tlachichilco impactado por el Grace; el puente vehicular de Platón Sánchez a la comunidad Zacatianguis; el tramo Encino Amarillo-Ocotal Texizapan-Plan Agrario en Tatahuicapan, y los puentes Camino a Nanchital y El Mancuernillón en Las Choapas.

“También generamos y rehabilitamos espacios para la promoción del deporte, la convivencia familiar y el sano esparcimiento”, dijo al exhibir el remozamiento del Estadio Beto Ávila, sede del Águila de Veracruz, que ha permitido reactivar la economía local y alentar a los jóvenes a la práctica profesional del beisbol. “Hicimos lo mismo con el Estadio José Ángel Chávez, en Ignacio de la Llave, así como en el municipio indígena de Xoxocotla con el domo en la cancha de usos múltiples”.

Detalló que las acciones también inciden en la difusión cultural y el ejemplo es la reparación de la sede del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), el Teatro de la Reforma en Veracruz y el Jardín de las Esculturas en Xalapa; además de los parques de Chacaltianguis, Otatitlán, Tlacojalpan y Tamiahua.

En infraestructura para los servicios de salud detalló la inversión de 407 millones de pesos en 95 obras proyectadas para este año, de las cuales 78 están concluidas. Aquí presentó los centros de salud de Calcahualco (Totutla), Coyutla, Mecatlán, Ixhuacán de los Reyes, Tamarindo (Soledad de Doblado), Tlalconteno (Ayahualulco), Ahuatitla Abajo (Chicontepec) y Santa Águeda (Papantla).

En otros, como el de Encinal (Texistepec), la intervención ha sido mayor. “Me ahorro las palabras, pero en ruinas nos dejaron no uno, sino muchos centros de salud; algunos parlanchines de los gobiernos anteriores nunca vieron esto y no se miden ahora al culpar a la Cuarta Transformación. Sin embargo, con fotografías como estas les refrescamos la memoria”.

Un hospital abandonado y dejado como símbolo de la corrupción de los antecesores es el de Perote, mismo que es rehabilitado con la ejecución de 59 millones de pesos.

Sobre la infraestructura educativa mostró los jardines de niños en comunidades rurales de Santiago Sochiapan, Coyutla y Xico; “algunos profesores me han abordado y les he pedido paciencia”, explicó, pues las políticas neoliberales dejaron instalaciones en abandono y se han priorizado las zonas más necesitadas.

Igualmente presentó acciones en primarias de Naranjos, Moloacán, Cerro Azul, Zozocolco y Banderilla; secundarias en Tantoyuca y Yecuatla; telesecundarias en Ixhuacán, Texcatepec y Espinal; bachilleratos en Naolinco, Tlachichilco, Sayula de Alemán, Teocelo, Chumatlán y Huayacocotla, y los institutos tecnológicos superiores de Zongolica y Naranjos –mismo que no tenía ni edificio–.

“Son el ejemplo de lo que pretendían los gobiernos neoliberales: abandonar las escuelas públicas y dejarlas a su suerte, incluso en zonas urbanas”, dijo, como la Telesecundaria José Emilio Pacheco (Xalapa), improvisada con vagones.

Respecto de mejoramiento a la vivienda, García Jiménez dio a conocer la inversión de 400 millones de pesos en construcción de cuartos-dormitorio y tres mil 210 pisos, techos y muros en municipios con altos índices de marginación.

Por otra parte, dos mil 051 acciones de electrificación en 18 municipios, resarciendo el daño ocasionado por décadas de políticas empobrecedoras.

El manejo de la Comisión del Agua del Estado (CAEV) fue de los más afectados por la corrupción, de ahí que la administración canalizó un presupuesto histórico a obras como el colector pluvial División del Norte-Hernández Castillo-Cuauhtémoc en Xalapa; rehabilitación de la planta potabilizadora de Poza Rica; primera etapa del sistema de agua potable El Xúchitl en Tuxpan, y las estaciones de bombeo del sistema de saneamiento de Coatzacoalcos.

Fueron adquiridos 10 camiones hidroneumáticos para el desazolve de colectores y cárcamos en beneficio de 281 mil 380 personas. Adicionalmente, no ha dejado de abastecerse a más de un millón 200 mil usuarios con 477 millones de litros de agua potable mediante pipas.

En cuanto a procuración del medio ambiente, fueron dispuestos recursos para el saneamiento de tiraderos de basura a cielo abierto como en Villa Allende (Coatzacoalcos) y el relleno sanitario de San Andrés Tuxtla; además de limpieza de afluentes o zonas hidrológicas como la Ciénega del Fuerte en Tecolutla, las lagunas Real y Coraza en Veracruz y Cosamaloapan, y los ríos Blanco y Chino.

Desde el Teatro Netzahualcóyotl en Tlacotalpan, el gobernador dijo a los veracruzanos que se trata de poco más de la mitad de las acciones de todo el aparato estatal; sin embargo, “creo que esta muestra es suficiente para dejar en claro los resultados que transforman”.

fgr